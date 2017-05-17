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〈台北都會〉土城》路樹上釘燈挨批 里長：兩天內拆除
2017-05-17
營造美麗夜景 反惹爭議
〔記者張安蕎／新北報導〕位於土城區員林里辦公室前的一排六棵榕樹，近期釘上燈具，晚間投射多彩燈光，原本是想營造美麗的夜間景觀，卻引起護樹人士不滿，認為鐵釘破壞樹幹，燈照也影響樹木生長，里辦公室決定於兩天內拆除。
里長蔡黃地說，幾個月前在樹上裝設燈具，每晚七時至十一時點燈，希望營造出浪漫街景，給下班回家的民眾不一樣感覺；許多城市的路樹都有打燈，如果民眾認為裝設燈具對樹木不當，或光線不慎投射到住宅中，影響居民生活，里辦願意拆除。
他強調，過去一直認真照顧員林里林蔭大道及公園植栽，希望護樹團體也能協助照顧樹木，建立互信關係，尤其發生大雨、天災時，更需要關心樹木的人士一起努力扶樹。
居民認為虐樹 也不環保
土城居民洪郁凱說，行道樹被釘上探照燈是虐樹行為，且不節能、不環保，人行道上已有路燈了，根本不需要另設燈具。
景觀處長謝宏偉表示，樹木位於人行道上且屬於公有地，即受樹保法規範，在樹幹上打鐵釘、纏繞電線，不僅影響樹木生長，也有線路走火的隱憂，經查可依法開罰三千元至五萬元。
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