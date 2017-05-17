〈台北都會〉改裝車擾人安寧 朱立倫：嚴格取締

2017-05-17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市噪音車輛夜間擾寧陳情案，從一○三年的三千件飆升至一○五年的四萬件，環保局自五月十五日起，晚上十點到隔天清晨六點，加嚴管制違法改裝排氣管及噪音超標改裝車，引發民眾正反意見論戰。市長朱立倫表示，若改裝車製造噪音、干擾民眾生活，將嚴格取締。

藝人陳為民批「戒嚴」

新措施上路後，改裝車社團成員、藝人陳為民在臉書po文，質疑車子為私有財產，為何改裝不合法？並批朱立倫是「藍營第二位頒布戒嚴的首長」，文章在網路轉載，多數鄉民力挺朱，大讚這是「德政」。

環局：稽查以噪音為主

環保局長劉和然強調，稽查重點以噪音為主，並非改裝車就會處罰，攔檢後有緩衝期，經比對若非原廠排氣管，將寄發陳述意見書，車主若補充驗證資料，將不受處分。至於網路發文造成誤解，他澄清，中部針對改裝車取締，新北市針對改裝後產生噪音且未經認證的車輛開罰，將持續宣導。

朱立倫表示，市府嚴打噪音車輛，對於改裝汽機車，須顧及民眾權益，「自由」要建立在法律範圍內；尤其晚上十點後，若製造噪音，干擾民眾生活，市府要嚴格取締、依法處理，展現執政的基本態度。