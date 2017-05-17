| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉改裝車擾人安寧 朱立倫：嚴格取締

2017-05-17

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市噪音車輛夜間擾寧陳情案，從一○三年的三千件飆升至一○五年的四萬件，環保局自五月十五日起，晚上十點到隔天清晨六點，加嚴管制違法改裝排氣管及噪音超標改裝車，引發民眾正反意見論戰。市長朱立倫表示，若改裝車製造噪音、干擾民眾生活，將嚴格取締。

藝人陳為民批「戒嚴」

新措施上路後，改裝車社團成員、藝人陳為民在臉書po文，質疑車子為私有財產，為何改裝不合法？並批朱立倫是「藍營第二位頒布戒嚴的首長」，文章在網路轉載，多數鄉民力挺朱，大讚這是「德政」。

環局：稽查以噪音為主

環保局長劉和然強調，稽查重點以噪音為主，並非改裝車就會處罰，攔檢後有緩衝期，經比對若非原廠排氣管，將寄發陳述意見書，車主若補充驗證資料，將不受處分。至於網路發文造成誤解，他澄清，中部針對改裝車取締，新北市針對改裝後產生噪音且未經認證的車輛開罰，將持續宣導。

朱立倫表示，市府嚴打噪音車輛，對於改裝汽機車，須顧及民眾權益，「自由」要建立在法律範圍內；尤其晚上十點後，若製造噪音，干擾民眾生活，市府要嚴格取締、依法處理，展現執政的基本態度。

廣告
  • 新北市即日起晚上十點到隔天上午六點，加嚴管制違法改裝排氣管及噪音超標改裝車。（新北市環保局提供）

    新北市即日起晚上十點到隔天上午六點，加嚴管制違法改裝排氣管及噪音超標改裝車。（新北市環保局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
弱勢、青年福音 金門首座社宅基地動土

金門縣第一座社會住宅、青年住宅基地「尚義區段徵收工程」，昨舉行動土典禮，預計明年五月十三日完工；縣長陳福海表示，完工後將興闢住宅區約四．三一…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：〈台北都會〉改裝車擾人安寧 朱立倫：嚴格取締


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.