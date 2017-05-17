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〈台北都會〉弱勢、青年福音 金門首座社宅基地動土

2017-05-17

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣第一座社會住宅、青年住宅基地「尚義區段徵收工程」，昨舉行動土典禮，預計明年五月十三日完工；縣長陳福海表示，完工後將興闢住宅區約四．三一公頃，優先規劃社會住宅、青年住宅。

尚義區段徵收工區面積約七．六一公頃，工期四百個日曆天，住宅區約四．三一公頃，約占全區面積的五十六．六四％，公園、廣場兼停車場、道路等公共設施用地約三．三公頃。

陳福海說，未來將優先規劃社會住宅，只租不賣，照顧弱勢家庭；也會調查年輕朋友需要的是什麼樣的房子？可以接受什麼樣的房價？

至於工區內有部分軍事碉堡，也請建商和相關社團溝通，儘量達到保存目的，包括其他景觀石和經濟價值較高的樹種，均已移往他處放置。

動土典禮結束，有「產子」寓意的鏟子，也成了許多快要升格為阿公、阿嬤與會者的搶手貨，紛紛要求縣長簽名，希望帶回家為添子添孫加持。

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  • 金門縣長陳福海（右一）等人主持「金門第一座社會住宅、青年住宅基地」尚義區段徵收工程興工動土典禮。（記者吳正庭攝）

    金門縣長陳福海（右一）等人主持「金門第一座社會住宅、青年住宅基地」尚義區段徵收工程興工動土典禮。（記者吳正庭攝）

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弱勢、青年福音 金門首座社宅基地動土

金門縣第一座社會住宅、青年住宅基地「尚義區段徵收工程」，昨舉行動土典禮，預計明年五月十三日完工；縣長陳福海表示，完工後將興闢住宅區約四．三一…

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