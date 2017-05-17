〈台北都會〉「520我愛你」 新北逾400對新人預約登記

2017-05-17

〔記者何玉華／新北報導〕五月廿日諧音「我愛你」，吸引許多新人登記結婚，但今年「五二○」適逢週六，新北市各戶所統計，預約當天登記的新人已超過四百對，喜氣洋洋。

民政局戶政科科長顏耀明說，新人想在五二○登記結婚，提前三個工作天辦理，即可指定五二○為結婚生效日，計畫在當天迎娶、宴客的新人，將有更充裕的時間準備。另外，前三天登記的新人，與五二○當天登記的新人一樣，戶所都將贈送禮物。

另外，各戶所也精心布置了別具特色的結婚拍照專區，例如新店戶所的氣球拱門、海報，三峽戶所規劃世界地圖、旅行箱、飛機等元素，永和戶所則準備了中國風、地中海風情布幕。