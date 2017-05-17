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〈台北都會〉「爸爸我想上學」 13歲黑戶少女圓夢

2017-05-17

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市十三歲少女因父母未報戶口，十三年來未享健保、未接受國民教育；她以一句「爸爸，我想去上學」，讓父親卸下心防，向地方民代求助，少女現已就近入學，就讀六年級，很適應學校生活，還在昨天的體育課有了第一次游泳體驗。

少女父親早年背負百萬債務，擔心拖累孩子，女兒出生後就未報戶口，讓孩子成為俗稱的「黑戶」，沒有全民健保，未受國民教育。儘管孩子未入學，父親仍每月掙錢讓孩子上安親班，學習注音、國字、算術等課程。

「我早上八點到下午四點去安親班。」少女說，上午在安親班，只有一名偶爾來的同學；幼兒園畢業後，其他同學都上小學了，唯獨自己沒有，第一次跟爸爸說「想去上學」，爸爸回說「再看看」。

校方表示，以這名少女的年齡，理應進入國中就讀，但考量銜接課程，目前先安插在國小，少女程度中上，看得出來她有很大的學習熱忱，會傾力相助。教育局副局長黃靜怡說，會持續關注少女的學習狀況。

民政局戶政科科長顏耀明指出，根據戶籍法，未按規定時間完成報戶口會有罰鍰；現在醫院、診所出生的孩子，院方都會通報衛生福利部，部裡再依戶政資訊系統通報各戶政事務所，追蹤是否完成報戶口，若超過勸導時間仍未完成，各戶政事務所可代新生兒命名，完成戶口申報。

社會局兒童少年福利科長劉倩如表示，本案父母未幫孩子申報戶口，導致兒少就醫、就學等權益遭剝奪，根據社工家訪紀錄，父母的動機並非惡意，對孩子有充分照顧，唯在法治概念上有些不足，社會局會儘量提供求助管道，協助這個家庭。

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  • 13歲少女（著白衣者）終於報了戶口，也到國小六年級就讀進入第四天，對於學校生活相當適應。（記者李雅雯攝）

    13歲少女（著白衣者）終於報了戶口，也到國小六年級就讀進入第四天，對於學校生活相當適應。（記者李雅雯攝）

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