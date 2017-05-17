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〈台北都會〉「跑班選課」 新北市立高中職 9月全面試辦

2017-05-17

新課綱「校訂課程」上路 多元選修

〔記者張安蕎／新北報導〕教育部宣布十二年國教新課綱延後一年實施，全國推動新課綱進度最快的新北市也宣布，較無爭議的「校訂課程」，卅間市立高中職將率全國之先，提早一年試辦，九月起上路；六所前導學校板橋高中、新莊高中、新店高中、北大高中、崇光女中及金山高中，已展開多元選修課程，高中生就像讀大學，依照興趣選修課程。

新課綱主要分為「部定課程」與「校訂課程」，前者因爭議較大，教育部延後一年實施。但「校訂課程」由各校規劃多元選修、團體活動等課程，讓學生自行選擇有興趣的科目，結合比賽紀錄、選修或社團活動的「學習歷程檔案」，將做為未來大學入學的採納標準。

新店高中衝浪、茶道 已35門課

新店高中每週有八節課，學生如同大學生一樣跑班上課，學習衝浪、茶道、烹飪等課程，學生們帶著興奮的眼神說，上學終於不再只是死背與考試！

新店高中校長李玲惠表示，教師們依據學校願景與學生圖像發想課程，許多老師採合作模式開課，例如數學與家政老師合作，在烹飪課程中融入「材料比重與計算」，讓學生透過美食增加對數學的興趣。

透過一次次開會討論，激發出熱血教學魂，至今教師們已開設卅五門特色選修課程，如「海洋教育資源中心」學習海洋污染、海洋藝術等知識，更實際到白沙灣淨灘，成為校內特色課程。

板橋高中生前進偏鄉 英文課輔

板橋高中也由社會科老師共同開設「板橋趴趴Go」課程，帶領學生走出校園，探索地方文史，形塑學生在地認同感、提升服務鄉土的熱忱；「芳療‧神農‧DIY」課程則帶領學生在校內種植香草與藥草，結合芳療教學，培養學生多元興趣；「英文趴趴Go」與扶輪社合作，帶領學生前往偏鄉，為兒童進行英文課後輔導，擴大學習視野。

教育局中等教育科科長何茂田表示，教師都能認同這種「適性揚才」的理念，早自一○三年就提前在高中運作特色和選修課。新北市府也編列五年十八億的旗艦計畫經費，支持各校開發新課程。

升大學採計「學習歷程」 提前適應

教育部課程協作中心執行秘書吳林輝說︰「校訂課程越早上路越好！」一○七學年度大學申請入學第一階段篩選，將有五％或十％的校系採計學習歷程檔案，各校及早協助學生建置完整的學習歷程檔案，能幫助學生進入理想大學。

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  • 新店高中發展選修課程，數學與家政老師合作，在烹飪課程中融入材料比重與計算，讓學生透過美食增加對數學的興趣。（記者張安蕎攝）

    新店高中發展選修課程，數學與家政老師合作，在烹飪課程中融入材料比重與計算，讓學生透過美食增加對數學的興趣。（記者張安蕎攝）

  • 新店高中聘請衝浪教練傳授水上活動安全知識等，成為校內一大特色課程。（記者張安蕎攝）

    新店高中聘請衝浪教練傳授水上活動安全知識等，成為校內一大特色課程。（記者張安蕎攝）

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