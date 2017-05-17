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〈台北都會〉福德街出現怪客 持棍擊落5燕巢

2017-05-17

〔記者鍾泓良／台北報導〕北市騎樓常發現燕子築巢，許多店家認為會帶來好福氣。但信義區福德街十五日晚間出現「殺燕怪客」，監視器拍下一名中年男子手持棍棒站上機車，沿路打下五座燕巢，隔天早上地板上均是雛鳥的屍體。動保處表示，他們將與警方共同偵辦，依「野生動物保育法」或「動物保護法」開罰。

信義區中行里長林美君表示，十五日凌晨出現一名男子持短棍打落燕巢，還撿起地上的東西放入口中；隔天店家在地上發現大量來不及飛走的雛鳥屍體，約有十幾隻鳥受害。她說，店家數十年來與燕子和平相處，甚至為了方便燕子築巢還釘上木架，沒想到一夜之間全部死掉，也讓民眾恐慌，擔心對方會再對剩餘燕子下手。

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  • 鳥巢被毀後，小鳥們受到驚嚇飛離巢穴，但鳥爸爸、鳥媽媽仍一直帶食物回來巢穴，等待幼鳥返巢。（記者鍾泓良攝）

    鳥巢被毀後，小鳥們受到驚嚇飛離巢穴，但鳥爸爸、鳥媽媽仍一直帶食物回來巢穴，等待幼鳥返巢。（記者鍾泓良攝）

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