〈台北都會〉北農回聘董事陳益宗兒媳 議員質疑市府輸誠張家
〔記者郭安家／台北報導〕前雲林縣長張榮味系統掌握的北農公司曾爆多起人事風波，包括公司違反「農產品批發市場管理辦法」，聘用董事陳益宗三親等以內的兒媳，但民進黨市議員許家蓓發現，北市府上個月竟悄悄同意北農公司，將陳的兒媳安插回公司，時機敏感，市長柯文哲昨又前往與張家關係深厚的雲林北港朝天宮參拜，她質疑柯市府為了奪回北農人事權，竟向張家示好輸誠。
柯昨到北港朝天宮參拜 時機敏感
許家蓓表示，張榮味前天才表示「尊重」台北市副市長陳景峻所推薦的台北農產運銷公司董事長及總經理，而就在昨天開議期間的上班日，柯文哲透過同為雲林人的台北市文化基金會副執行長張益贍安排行程，無緣無故跑到北港朝天宮參拜，時機敏感，疑有其他政治目的。
許家蓓查證發現，北港朝天宮總幹事陳建陽為北農公司前企劃部經理，也曾擔任張榮味女兒、前立委張嘉郡的服務處主任，北港朝天宮人事與張榮味家族關係匪淺。
對此，北港朝天宮董事長蔡咏鍀說明，他僅在朝天宮陪柯文哲參拜，柯之後就去環球大學演講；至於陳建陽則在中國，並未與柯文哲見面。北市府發言人劉奕霆則說，柯市長僅赴雲林演講，沒有其他政治目的。
北農指農委會已釋疑 認為不違法
至於北農公司又回聘陳益宗的兒媳，身兼北農公司主秘的代理總經理路全利則解釋，由於陳益宗的兒媳進入北農公司時是單身狀況，後來才嫁給陳益宗的兒子；意即婚後才成為董事陳益宗的兒媳。他說，北市府對此有請農委會釋疑，農委會也正式回覆北市府，並召開相關會議討論該人事案，認為沒有違法，所以依據相關規定，讓陳益宗的兒媳復職。
陳景峻挺北農解釋 盼勿貼標籤
陳景峻則回應，他真的不知此事，並指北農違法任用三親等之爭議，是當初前總經理韓國瑜所衍生出來的問題，被議員踢爆後，再由北農公司清查。陳也挺路全利，指路的解釋，應有經過農委會函釋、依法行政；路是北農公司原本的主秘，「不屬於哪一個人，沒有說是市府派或張榮味派，希望外界不要泛政治化、貼標籤。」
許家蓓批評，北市議會過去質疑北農公司違法聘用人事、濫發獎金，但北市府太過權謀，玩兩面手法，一手放張派人士的兒媳回聘北農公司，一手又透過路全利提案召開董事會，將北農公司員工的端午節工作獎金從五萬元砍至剩一萬元。
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標題：〈台北都會〉北農回聘董事陳益宗兒媳 議員質疑市府輸誠張家
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