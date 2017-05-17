〈台北都會〉水源枯竭 動物園溼地生態園區淪廢墟
〔記者蔡亞樺／台北報導〕每年入園遊客破百萬的台北市立動物園，在九十三年設置溼地生態教育園區，號稱世界動物園首創。北市議員李慶元昨指出，溼地生態園區從開放到廢園的十一年間，僅約一千一百人參訪，扣除前市長郝龍斌風光到訪的一百年有七四○人，平均每年卅六人，使用率極低。動物園長金仕謙則坦言，由於水源枯竭，因此溼地生態園區暫緩營運。
區內動物也因沒水源 無法生存
對此，市立動物園長金仕謙說，因水源枯竭，造成後續經營出現危機，溼地園區內動物也因沒有水源，無法維繫生存。北市教育局長曾燦金則表示，由於該園區位在山崩地質敏感區，要求動物園提出分析計畫，評估是否復園，並由局內派人專案調查。
動物園發言人曹先紹說，該園區原先是小山溝，有水流，因此透過人工做水保設施，將水攔下來建造人工溼地，塑造生態園區，但此處不像是大湖公園，是相對低漥地區，一旦降雨，匯集雨水，生態園區上方一直在變化，例如颱風夾帶大量雨勢或邊坡土石鬆動等，大量泥沙跑進來而沒有水，因此水源不穩定，在沒有水源之下是很難營運的。
李慶元昨在市議會教育部門質詢時，以簡報秀出溼地生態園區殘破不堪、玻璃水槽髒污、木棧道也破損，宛如廢墟。
李慶元指出，溼地生態園區占地廣達一公頃，由農委會林務局補助四百七十萬設置，九十三年六月十五日開放，作為本土瀕危溼地動植物的種源與復育基地。
李指有人向他投訴，溼地生態園區唯一熟悉照料的專責技工在一○三年六月遭逼退，之後換了五名管理人員，欠缺實務經驗找不到水源，沒水就灌自來水，嚴重破壞生態，到一○四年八月蘇迪勒颱風來襲，動物園把責任推給天災，最後放棄管理。
金仕謙解釋，該園區的基地上方水源卡住，且在颱風過後阻擋沖刷，地表水源出現回溯侵襲，地表逐漸枯竭，所以營運先暫緩，植物移到其他溼地植物園保種。
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