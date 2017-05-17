〈台北都會〉基隆信二路停車場 阻逃生障礙物將拆

2017-05-17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市信二路立體停車場日前被爆電梯許可證過期，市議員韓良圻再爆成功停車場電梯更離譜，四月底就到期；市府交通旅遊處長李綱表示，成功停車場電梯已完成換證，業者未更新，市府將全面檢查所有停車場電梯是否更新換證。

韓良圻昨也批評，信二路立體停車場的安全門前有停車、軟質分向桿等障礙物，影響逃生安全！還有民眾投訴，十樓廁所漏水地板濕滑，導致民眾滑倒，求助鈴只是個空殼子。

李綱說，成功停車場業者已完成電梯許可證換證，有效期限至一○七年四月三十日，業者疏忽未更新許可證。

至於信二路立體停車場安全逃生門有障礙物可能影響逃生，李綱已要求業者立即檢討；都市發展處長徐燕興說，聯合稽查小組將加強公安檢查。

停車場業者則說，昨天開始逐一樓層拆除安全門前的軟質分向桿，目前正在施作地坪改善，未來安全門前會加裝防止民眾停車的裝置，避免阻礙逃生。