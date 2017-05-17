| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉基隆信二路停車場 阻逃生障礙物將拆

2017-05-17

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市信二路立體停車場日前被爆電梯許可證過期，市議員韓良圻再爆成功停車場電梯更離譜，四月底就到期；市府交通旅遊處長李綱表示，成功停車場電梯已完成換證，業者未更新，市府將全面檢查所有停車場電梯是否更新換證。

韓良圻昨也批評，信二路立體停車場的安全門前有停車、軟質分向桿等障礙物，影響逃生安全！還有民眾投訴，十樓廁所漏水地板濕滑，導致民眾滑倒，求助鈴只是個空殼子。

李綱說，成功停車場業者已完成電梯許可證換證，有效期限至一○七年四月三十日，業者疏忽未更新許可證。

至於信二路立體停車場安全逃生門有障礙物可能影響逃生，李綱已要求業者立即檢討；都市發展處長徐燕興說，聯合稽查小組將加強公安檢查。

停車場業者則說，昨天開始逐一樓層拆除安全門前的軟質分向桿，目前正在施作地坪改善，未來安全門前會加裝防止民眾停車的裝置，避免阻礙逃生。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
弱勢、青年福音 金門首座社宅基地動土

金門縣第一座社會住宅、青年住宅基地「尚義區段徵收工程」，昨舉行動土典禮，預計明年五月十三日完工；縣長陳福海表示，完工後將興闢住宅區約四．三一…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：〈台北都會〉基隆信二路停車場 阻逃生障礙物將拆


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.