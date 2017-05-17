〈台北都會〉公車修理場遭占用 基市府：訴諸法律

2017-05-17

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市府規劃利用公車修理場址興建新市政大樓，但現況有約二成公有地面積遭占用，市府要占用戶月底前繳交使用補償金，至今卻無人來繳，公車處將循法律途徑要求騰空地上物，返還土地。

公車修理場面積一千五百七十七坪，有三百一十五坪遭廿六戶占用。審計部基隆審計室近半年來六度發函，要市府積極處理公車修理場遭占用問題，並收取使用補償金；公車處上月廿日發文給占用戶收取使用補償金，每戶三萬元到卅五萬餘元不等，共約四百五十五萬元。

市議員呂美玲表示，很多占用戶從民國卅年代或更早以前就住在那裡，他們不知道這塊土地輾轉交易變成市府用地，應讓住戶優先承購。市議員施世明、游祥耀認為，市府要在法理許可下，用最大的力量幫忙他們。

公車處長陳新埤表示，土地沒有登記卻聲稱有所有權，於法不合，占用戶若財務困難，可簽本票分期繳納使用補償金。