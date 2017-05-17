| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉公車修理場遭占用 基市府：訴諸法律

2017-05-17

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市府規劃利用公車修理場址興建新市政大樓，但現況有約二成公有地面積遭占用，市府要占用戶月底前繳交使用補償金，至今卻無人來繳，公車處將循法律途徑要求騰空地上物，返還土地。

公車修理場面積一千五百七十七坪，有三百一十五坪遭廿六戶占用。審計部基隆審計室近半年來六度發函，要市府積極處理公車修理場遭占用問題，並收取使用補償金；公車處上月廿日發文給占用戶收取使用補償金，每戶三萬元到卅五萬餘元不等，共約四百五十五萬元。

市議員呂美玲表示，很多占用戶從民國卅年代或更早以前就住在那裡，他們不知道這塊土地輾轉交易變成市府用地，應讓住戶優先承購。市議員施世明、游祥耀認為，市府要在法理許可下，用最大的力量幫忙他們。

公車處長陳新埤表示，土地沒有登記卻聲稱有所有權，於法不合，占用戶若財務困難，可簽本票分期繳納使用補償金。

廣告
  • 基隆市政府現有廳舍不敷使用，規劃利用公車修理場興建新市政大樓，卻面臨場址土地遭佔用問題。（記者林欣漢攝）

    基隆市政府現有廳舍不敷使用，規劃利用公車修理場興建新市政大樓，卻面臨場址土地遭佔用問題。（記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
弱勢、青年福音 金門首座社宅基地動土

金門縣第一座社會住宅、青年住宅基地「尚義區段徵收工程」，昨舉行動土典禮，預計明年五月十三日完工；縣長陳福海表示，完工後將興闢住宅區約四．三一…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：〈台北都會〉公車修理場遭占用 基市府：訴諸法律


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.