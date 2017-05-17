〈台北都會〉違停又害命 基隆警：嚴罰不勸導

2017-05-17

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市地狹路窄，但許多人將車違停在道路旁，連轉彎處都不放過，二月發生一起死亡車禍，原因是車輛違停擋住重機騎士視線，導致一名老婦被撞死，本月十三日又發生騎士撞上路邊違停車輛喪命事故，市民怒批警察不強力取締；基市警局交通隊回應，將加強取締。

陳姓市民說，自家社區道路原來可雙向通車，但兩邊都遭車輛違停，多次請警察來開單也無效，萬一發生火警，消防車根本進不了社區，出事誰要負責？

資深警員無奈地說，執法會受到很多限制，取締太頻繁，就有民眾找民代「訴苦」，主管就會被「關切」，取不取締都為難。

基隆市長林右昌日前接受媒體採訪時曾說，政府應提供民眾足夠的停車空間後，再進行勸導、取締，沒有配套措施就貿然取締，對民眾不公平。根據統計，一○三年起，基隆汽車停車格已增加一五七八格，機車也增加一三四七格，但民眾寧願違停，也不願停在停車格或停車場內。

據了解，市警局添購了兩輛拖吊車協助處理違停，但駕駛只有三人，加上一例一休，實際上執勤的只有兩輛，且拖吊往返時間長，拖吊車還沒到，違停車主就將車移走了，沒有嚇阻作用。

有員警私下透露，現在可說是有檢舉才拖吊，並非針對阻礙交通違停車輛取締。

交通隊表示，已發函各執法單位，要求加強執法強度，不再以勸導為主，針對岔路口、併排停車等違規車輛嚴正執法。