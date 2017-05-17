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〈台北都會〉挨批「透明度墊底」 新北議會：盡力開放

2017-05-17

〔記者何玉華／新北報導〕公民監督國會聯盟與時代力量等團體昨天召開記者會，提出議事、影片、紀錄、報告、頻道要公開五大訴求，呼籲議事運作全面公開透明。公督盟執行長張宏林說，越不透明的議會，縣市政府負債越高，民眾要把關荷包，必須要求議會透明。

審查會直播已有譜

新北市議會議事組主任高明慧回應，在資訊公開化的時代，資訊很難不透明，議會能做的、能開放的都會盡力做；議事錄（逐字稿）已在網站更新到上次定期大會；大會、審查會開放直播及隨選視訊，已有議員提案，只要大會決議後，即可辦理。

公督盟、時力新北黨部、社團法人台灣親子共學教育促進會、我是蘆洲人臉書版主以及學生促進婚姻平權聯盟，昨天在議會前舉辦「還我議會公開透明．新北不做次等公民」記者會。

張宏林以公督盟過去的調查為例，強調越不透明的議會，該縣市政府的負債率就會越高，公督盟二○一四年做的地方議會透明度調查，新北市議會墊底，兩年後的第二屆議會仍敬陪末座。

預算審查沒有直播

時力新北黨部執行長陳志明說，市議會直播沒有重播功能，白天工作民眾無法收看；直播內容也僅限質詢及市政報告，缺乏法規討論、預算審查及三讀過程，民眾難以全面了解市政與議會運作狀況。

逐字稿公布等半年

時力智庫副執行長彭盛韶比較雙北議會，指新北的會議紀錄及議事錄得等一個會期，台北只需等一週；台北市議會定期上傳市府工作報告，新北則無；新北也是六都唯一沒有公開歷史隨選影音資料的議會。

各黨團表示贊同

議會各黨團則對資訊公開、透明化都表示贊同。無盟總召蔡錦賢說，只要設議會頻道或重播費用沒問題，就可以執行；國民黨團書記長黃永昌建議，在大會討論或開議時的預備會議通過執行；民進黨團總召林秀惠說，各縣市的議會運作不同，如何落實公開透明可以再討論。

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  • 公督盟、時代力量 訴求議會資訊公開化及議會回應。（記者何玉華整理）

    公督盟、時代力量 訴求議會資訊公開化及議會回應。（記者何玉華整理）

  • 時代力量與公民監督國會聯盟等公民團體在新北市議會前召開記者會，提出議事、影片、紀錄、報告、頻道要公開五大訴求，要求市議會資訊更透明。（記者何玉華攝）

    時代力量與公民監督國會聯盟等公民團體在新北市議會前召開記者會，提出議事、影片、紀錄、報告、頻道要公開五大訴求，要求市議會資訊更透明。（記者何玉華攝）

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