〈台北都會〉挨批「透明度墊底」 新北議會：盡力開放

2017-05-17

〔記者何玉華／新北報導〕公民監督國會聯盟與時代力量等團體昨天召開記者會，提出議事、影片、紀錄、報告、頻道要公開五大訴求，呼籲議事運作全面公開透明。公督盟執行長張宏林說，越不透明的議會，縣市政府負債越高，民眾要把關荷包，必須要求議會透明。

審查會直播已有譜

新北市議會議事組主任高明慧回應，在資訊公開化的時代，資訊很難不透明，議會能做的、能開放的都會盡力做；議事錄（逐字稿）已在網站更新到上次定期大會；大會、審查會開放直播及隨選視訊，已有議員提案，只要大會決議後，即可辦理。

公督盟、時力新北黨部、社團法人台灣親子共學教育促進會、我是蘆洲人臉書版主以及學生促進婚姻平權聯盟，昨天在議會前舉辦「還我議會公開透明．新北不做次等公民」記者會。

張宏林以公督盟過去的調查為例，強調越不透明的議會，該縣市政府的負債率就會越高，公督盟二○一四年做的地方議會透明度調查，新北市議會墊底，兩年後的第二屆議會仍敬陪末座。

預算審查沒有直播

時力新北黨部執行長陳志明說，市議會直播沒有重播功能，白天工作民眾無法收看；直播內容也僅限質詢及市政報告，缺乏法規討論、預算審查及三讀過程，民眾難以全面了解市政與議會運作狀況。

逐字稿公布等半年

時力智庫副執行長彭盛韶比較雙北議會，指新北的會議紀錄及議事錄得等一個會期，台北只需等一週；台北市議會定期上傳市府工作報告，新北則無；新北也是六都唯一沒有公開歷史隨選影音資料的議會。

各黨團表示贊同

議會各黨團則對資訊公開、透明化都表示贊同。無盟總召蔡錦賢說，只要設議會頻道或重播費用沒問題，就可以執行；國民黨團書記長黃永昌建議，在大會討論或開議時的預備會議通過執行；民進黨團總召林秀惠說，各縣市的議會運作不同，如何落實公開透明可以再討論。