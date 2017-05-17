〈北部〉8旬獨居婦披婚紗 圓夢無憾

2017-05-17

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣鳳林鎮八十歲的獨居奶奶陳錦花，丈夫過世八年來，獨自看著倆人合照緬懷過去，喃喃自語感嘆「從沒穿過婚紗」，似乎還走不出喪夫痛；華山基金會鳳林天使站昨為陳奶奶披上美麗婚紗，還打造老爺爺的立牌陪她走紅毯，讓她看了又驚又喜，直呼「此生無憾！」

華山基金會鳳林天使站自五年前開始陪伴獨居長者陳錦花，時常發現陳奶奶總會看著她與丈夫杜修元的照片喃喃自語，感嘆「年輕時因沒錢，無法和老伴穿上正式西服及婚紗步上紅毯」，相當懷念過往時光。

陳錦花說，老伴很疼她，總捨不得她吃苦，卅多年前有了第一台相機後，就常常帶著她出遊拍照，家裡牆壁上掛滿倆人出遊照，看似幸福美滿，但還是遺憾倆人始終沒有一張像樣的婚紗照。

華山基金會花蓮站長林敏說，為一圓陳奶奶穿上美麗婚紗與爺爺走一次紅毯的夢想，近二個月來集結各界愛心人士，從婚紗、婚宴場地到婚禮布置都有善心業者挹注，還為來不及參與婚禮的爺爺，化身為身著西裝的人形立牌。

老奶奶陳錦花昨天特地梳妝打扮，穿上優雅的粉色婚紗，在另廿位長輩及愛彌兒幼兒園小花童的帶領下，隨著婚禮進行曲緩緩走上紅毯，並牽起一旁爺爺立牌的手數度拭淚，感謝華山基金會的幫忙，強調已在天上的老伴，一定看得見她現在最美麗的模樣。