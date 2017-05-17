快訊PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
〈北部〉五星級黑鮪料理 蘇澳免費吃
2017-05-17
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳漁民一個月來捕獲兩百一十六尾黑鮪，蘇澳區漁會統籌集資購買一尾黑鮪，昨天委由飯店大廚，做成五星級黑鮪料理，免費讓饕客大快朵頤，盼刺激買氣，拉抬蘇澳黑鮪身價。
「北蘇澳，南東港！」蘇澳鎮南方澳與屏東東港並列國內捕捉黑鮪兩大基地，每年四到六月是主要捕獲期，上月十五日，蘇澳籍漁船進豐二十八號捕到二○八公斤重的「全國第一鮪」，在各界贊助加持下，每公斤拍賣價衝上五千三百元高點，以一百一十萬元成交。
蘇澳黑鮪進入盛產，但拍賣價不如預期，蘇澳區漁會總幹事陳春生說，經濟不景氣，加上日本養殖鮪魚銷台，今年野生黑鮪拍賣價與歷年相較，跌了十到二十％，漁會負責集資二十萬元，委託承銷人下單，以每公斤一千元價格，購買二○一公斤重的黑鮪，再由宜蘭縣知名五星級飯店廚師料理。
大批饕客昨天湧入蘇澳區漁會第三魚市場，蘇澳鎮長陳金麟、副議長林棋山、漁會三巨頭，都到場品嘗美味，現場安排黑鮪肢解秀，師傅用俐落身手分解切塊，許多人拿起手機拍下難得一見鏡頭。
陳春生說，蘇澳是國內黑鮪主要產地，這裡的黑鮪料理知名度、市情行情，卻不如屏東東港，現在這個時候的黑鮪「尚青」，歡迎大家相揪到蘇澳大啖黑鮪美食。
根據統計，蘇澳區漁會第三魚市場去年有一○○九尾黑鮪進場拍賣，每公斤平均拍賣六○五元，年度交易金額一億兩千七百多萬元。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
經國臨時轉運站 明年4月啟用
改善南崁交流道周邊交通市府交通局統計，有卅一條客運在南崁交流道上、下乘客，這些客運車輛都利用交流道周邊道路上、下乘客，交通尖峰時刻總造成交通…
網友回應
熱門新聞
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 林明禎自認夠MAN 想交女朋友
- 老母還沒原諒豬哥亮？謝金燕被逼消失豬哥亮靈堂
- 遺贈稅新制上路前夕 未見房屋爆量移轉
- Android機王激戰 HTC U11價勢凌厲─全球同步發表 首創側框感應 入門價免2萬 具競爭力
- 川普與俄分享資訊 國安顧問：完全恰當
- 「一哥」卡彈 畢爾飆38分枉然
- 避免日本人反感 鴻海標東芝 夏普擬收購股權20％
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 努力拍片想留給妻小！ 豬哥亮遺產至少留下...
- 蔡英文執政週年總體檢》機艦國造 戰略調整 國防大步走
- 為賀歲帝爭座金馬獎 電影圈逾10團體串聯
- 自由廣場》廢止兩公約的陰謀
- IS情報 川普洩密給俄外長
- 男控妻偷人搞車震 檢認定：車窗太黑沒證據不起訴
- MSCI調降台股權重 成分股增2刪1
- 這家燒烤店被爆衛生不佳？ 週刊：回收食材疑再上桌
- 台股開盤下跌13.85點 報10017.64點
- 警政署長、調查局長任用 政院：不會改用政務官
- 520限時加碼 超商抵用券大放送
- 「問政也可以很美」 李婉鈺騎重機辣翻天
- 男持電鋸裝潢新屋 手滑不慎「割喉」慘死
- 虐死女兒罪推同居人 狠母二審判更重
- 陳柏言／搬書記
- 台灣空姐紅到日本 被讚「千年一遇美女」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP caucus unveils immigrant unit
- MLB》史萬森開轟破僵局 勇士尾盤甩開藍鳥
- 「年輕人不買股是危機」引熱議 鄭貞茂自嘲：我非重要人物
- 俄囚越獄不成糗卡在洞口 獄警到場笑翻
- 川普妻偕小兒子 今夏搬進白官
- 自由廣場》〈林保華專欄〉台灣的面子與裡子
- 陳克華／植物帝國
- 新知》日本教授發現癌症惡化原因 可能應用於藥物治療
- 李麗華弔唁豬哥亮 「倪敏然在天一定會遇見」
- 自焚燒成焦骨？同車友人熱醒驚逃
- 疑被縱火 北投驚傳5機車遭燒毀
- 蔡英文執政週年總體檢》兩岸新模式 民主是底線
- 傳承「虎斑」傳統 海陸數位迷彩服亮相
- 黨產會：接收日產 屬於國產
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉五星級黑鮪料理 蘇澳免費吃
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分