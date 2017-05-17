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〈北部〉五星級黑鮪料理 蘇澳免費吃

2017-05-17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳漁民一個月來捕獲兩百一十六尾黑鮪，蘇澳區漁會統籌集資購買一尾黑鮪，昨天委由飯店大廚，做成五星級黑鮪料理，免費讓饕客大快朵頤，盼刺激買氣，拉抬蘇澳黑鮪身價。

「北蘇澳，南東港！」蘇澳鎮南方澳與屏東東港並列國內捕捉黑鮪兩大基地，每年四到六月是主要捕獲期，上月十五日，蘇澳籍漁船進豐二十八號捕到二○八公斤重的「全國第一鮪」，在各界贊助加持下，每公斤拍賣價衝上五千三百元高點，以一百一十萬元成交。

蘇澳黑鮪進入盛產，但拍賣價不如預期，蘇澳區漁會總幹事陳春生說，經濟不景氣，加上日本養殖鮪魚銷台，今年野生黑鮪拍賣價與歷年相較，跌了十到二十％，漁會負責集資二十萬元，委託承銷人下單，以每公斤一千元價格，購買二○一公斤重的黑鮪，再由宜蘭縣知名五星級飯店廚師料理。

大批饕客昨天湧入蘇澳區漁會第三魚市場，蘇澳鎮長陳金麟、副議長林棋山、漁會三巨頭，都到場品嘗美味，現場安排黑鮪肢解秀，師傅用俐落身手分解切塊，許多人拿起手機拍下難得一見鏡頭。

陳春生說，蘇澳是國內黑鮪主要產地，這裡的黑鮪料理知名度、市情行情，卻不如屏東東港，現在這個時候的黑鮪「尚青」，歡迎大家相揪到蘇澳大啖黑鮪美食。

根據統計，蘇澳區漁會第三魚市場去年有一○○九尾黑鮪進場拍賣，每公斤平均拍賣六○五元，年度交易金額一億兩千七百多萬元。

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  • 蘇澳區漁會昨委由五星級飯店大廚，製作黑鮪料理，免費讓饕客大快朵頤。（記者江志雄攝）

    蘇澳區漁會昨委由五星級飯店大廚，製作黑鮪料理，免費讓饕客大快朵頤。（記者江志雄攝）

  • 蘇澳鎮南方澳漁港是國內重要的黑鮪基地。（記者江志雄攝）

    蘇澳鎮南方澳漁港是國內重要的黑鮪基地。（記者江志雄攝）

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