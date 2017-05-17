〈北部〉稀有700公斤巨口鯊觸網 饕客全下肚
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮外海昨早捕獲一尾長約四．八公尺、重達七百公斤的稀有魚種「巨口鯊」，吳姓船長第一時間依法向岸巡通報，目前巨口鯊已賣到宜蘭蘇澳海產店，成為饕客的桌上佳餚；黑潮海洋文教基金會強調，巨口鯊因現存情況、洄游範圍及族群數量不明，無法針對該物種制定相關政策法規，導致現有通報機制淪為「虛設」。
長約4.8公尺 誤闖流刺網死亡
「漁津一二八」漁船昨早約九時許，發現一尾長約四．八公尺的巨口鯊誤闖花蓮新社外海流刺網，捕撈時魚體已明顯死亡，吳姓船長發現後，立即通報海巡署，待漁船返回花蓮港，由岸巡人員記錄體長、特徵後，送入冰庫冰存廿四小時；目前這尾巨口鯊已以每公斤市價八十至一百元不等價格，賣到宜蘭蘇澳海產店，合計約五萬六千元。
岸巡東堤安檢所長賴銘琦表示，巨口鯊雖非保育類，但已被列為稀有魚種，漁民捕獲後，須立即通報並冰存魚體至少廿四小時後才可販售，漁民若無通報遭查獲，可依《漁業法》第六十五條第五款規定，罰款三萬元至十五萬元。
花蓮縣政府農業處漁牧科長黃耀興說，農委會在二○一三年三月時公告列管巨口鯊，併入「稀有鯊魚漁獲通報」系統，當漁民捕獲後須向官方通報，並要保留魚體至少廿四小時，提供農委會漁業署指定學術單位進行科學採樣及蒐集生物學資料後，才能拍賣或利用魚體。
黑潮基金會籲優先公告禁捕
黑潮海洋文教基金會表示，針對漁民捕撈巨口鯊通報後販賣，現為合法運用，但即便依法通報，也並未有相關系統性學術研究的支持，導致在巨口鯊現存情況、洄游範圍、族群數量都不明的狀況下，無法針對該物種制定相關的政策法規，現有通報機制淪為虛設。
黑潮海洋文教基金會強調，巨口鯊現況在國際IUCN紅色名錄中被列為「數據缺乏」，顯示該物種亟需投入相關研究，並積極採取保育行動，呼籲漁業署應針對巨口鯊與鬼蝠魟等大型海洋生物優先公告禁捕，並盡速針對「大型海洋生物保育策略」舉辦討論會，邀集相關權益關係人及學術研究單位，共同討論配套措施及擬訂保育、研究方針。
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標題：〈北部〉稀有700公斤巨口鯊觸網 饕客全下肚
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