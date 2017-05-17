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〈北部〉關西魚群暴斃 疑生活污水釀禍
2017-05-17
〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣關西鎮關西橋下游牛欄河水域昨天一早發現魚屍遍佈，警方和環保局獲報後到場採水且追查，因為事發地上游水域沒有異狀，但有管生活污水排入，雖然不排除是有人站在橋上偷倒有害物入河毒魚，但也懷疑是這個生活污水管釀禍，全案仍擴大追查中。
新竹縣政府環保局水污染防治科表示，使用清潔劑之類的過量污水，有可能造成水中耗氧過大、魚群缺氧暴斃；也不排除有不肖者偷倒廢棄物入河肇禍。稽查員循著上游的生活污水管線，追蹤可能的污染源，新埔警分局偵查隊已展開調查。
「到底是誰這麼缺德？」關西鎮代會主席劉德樑、縣議員劉良彬等，昨天清晨到場時，忍不住撻伐。稽查員採水化驗，發現魚屍最多處的酸鹼值是七．七二，緊鄰區的是七．○二，仍有魚兒苟延殘喘的水域則是六．六六。
劉德樑說，魚群暴斃的區域只限在關西橋下游的牛欄河水域，魚屍漂流長約一百多公尺，大家才會懷疑是有人趁夜黑、下雨，載運有毒廢液後站在橋上往下倒釀禍，因為關西橋上游的牛欄河完全沒有異狀。
新竹縣生態休閒發展協會理事長邱昭君說，牛欄河上游因為有個化工廠，每年都會發生至少兩次魚群被毒害事件。但以昨天的狀況來看，應該是不肖者的個人行為。河裡從一指大到一台斤重的魚都受害，不僅溪哥魚完蛋，連生命力最強的吳郭魚、福壽魚也沒能倖免。
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