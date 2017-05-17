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〈北部〉巴黎國際發明展 苗縣學校、廠商2金7銀11銅
2017-05-17
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣大湖鄉盛產草莓，相關草莓創意特色產品十分受歡迎，國立大湖農工食品加工科教師翁建清，不僅教導學生製作健康草莓酥，更設計草莓酥模型烤盤，參加今年巴黎國際發明展，奪得銅牌獎。
大湖是草莓的故鄉，翁建清結合地方產業，於三年前指導學生利用在地新鮮草莓製成的草莓膏，配合天然紅麴粉及綠茶粉製作成糕皮，製作出「草莓酥」。
「但草莓酥若像鳳梨酥般，方方正正，總缺少了特色！」翁建清遂設計草莓酥模型烤盤，讓每個草莓酥，都擁有草莓的形狀，讓草莓酥「好吃又好看！」
台灣代表團今年參加「巴黎國際發展展」，獲得十一金廿二銀四十銅及三項特別獎，是歷年參展最好佳績。其中，苗縣學校、廠商，拿下兩金、七銀、十一銅，成績優秀，縣府昨天恭賀表揚。
國立聯合大學校友及產學合作廠商的品卓公司，以可變換後背、側背及提袋等「三合一」包包，獲得金獎；苗栗市佳陞公司的環保無木強固型組合沙發，各部件都可拆解，不僅方便搬運、維修，更可承受數百公斤重量，也獲得金獎。
苗栗縣長徐耀昌表示，縣府推動地方產業創新計畫，逐年增加預算，累計已補助六十五家廠商；今年以「四合一LED安全燈」獲得銅牌的愛鎖科技公司、以「兩用型柴燒結構」獲得銀牌的春田窯及以「石墨稀卸磁訊號線」獲銅獎的幸合光電公司，也是今年補助廠商。
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