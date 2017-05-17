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〈北部〉EETO午餐會邀鄭文燦 笑稱「總統級」待遇

2017-05-17

〔記者謝武雄／桃園報導〕歐洲經貿辦事處（EETO）昨天邀請市長鄭文燦出席「歐盟會員國駐台代表」午餐會，這是EETO繼今年三月邀請總統蔡英文出席午餐會後，第二度邀請的台灣政治人物，不少出席的歐盟代表開玩笑說，這是「總統級」待遇；鄭文燦在餐會中對於兩岸關係，呼籲中國要大方與台灣進行交流。

出席午餐會者，包括EETO處長馬澤璉及十七個歐盟會員國駐台代表，會員們一致看好鄭文燦是政壇的明日之星；對於代表們詢問鄭文燦為何支持度這麼高？鄭文燦表示，他的服務不分族群，施政除了溝通，更重要的是可以解決問題，即使是市民提出問題，市府都會設法解決，這應該是他獲得普遍支持的主因。

出席代表們也對亞洲矽谷、航空城計畫、機場城市交流、區域經濟整合等議題感到興趣，鄭文燦也逐一說明，並允諾各國代表，若歐洲廠商來桃園投資，任何問題都可以找他，他一定會協助解決。

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  • 桃園市長鄭文燦贈送大溪木雕神桌紀念品，給EETO處長馬澤璉。（市府提供）

    桃園市長鄭文燦贈送大溪木雕神桌紀念品，給EETO處長馬澤璉。（市府提供）

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