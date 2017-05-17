〈北部〉武漢國中建活動中心 經費上億

2017-05-17

〔記者李容萍／龍潭報導〕總經費一億零五百萬元的龍潭區武漢國中活動中心新建工程，昨天動土，市長鄭文燦出席表示，工程包括活動中心、圖書館，活動中心設置綜合球場、展演舞台及體適能教學教室，圖書館則有圖書室、閱覽室、階梯教室及多用途展示空間，預計明年七月底前完工，提供學生、社區居民更優質的學習及休閒場所。

鄭文燦說，武漢國中活動中心新建工程採綠建築設計，冬天時可以擋風、夏天可遮陽，結合教學區和運動區，讓校園環境與活動中心融為一體，設計別具巧思。

其中，活動中心一樓為可容納一千人的綜合球場及展演舞台，二樓設置體適能教學教室；圖書館一樓是圖書室及閱讀區，二樓為階梯教室、閱覽室及多用途展示空間，外觀設計取自「展開書卷」造型，象徵「開卷有益」。