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〈北部〉梅雨到 石門水庫進帳1500萬噸

2017-05-17

〔記者李容萍／大溪報導〕今年第一道梅雨鋒面報到，石門水庫集水區兩天來累積降雨五十七．八毫米，約帶來一五○○萬噸的水量，可增加六日的供水，農業用水也可配合減供，可節省二六○萬噸的農業用水。

截至昨晚八點，石門水庫大壩水位標高二三六．九一公尺，蓄水量一億三八八八萬噸，蓄水率六十八．九八％，但目前水情仍在稍緊的綠燈。

中庄調整池試運轉 避免颱風停水

水利署北區水資源局副局長邱忠川表示，梅雨季節的持續降雨，可望讓石門水庫的供水壓力減輕；他說，但隨著汛期來臨，石門水庫須面臨颱風來襲所帶來的原水濁度升高之挑戰，幸好中庄調整池已於本月十日起蓄水試運轉，可望解決因水庫排砂影響鳶山堰水質濁度升高而停止供水的困擾。

行政院政務委員吳宏謀、水利署長賴建信與北區水資源局長江明郎昨天視察中庄調整池，了解整體計畫執行情形、工程進度與蓄水試運轉情況。

賴建信表示，中庄調整池總有效蓄水量四九二萬噸，在颱風期間水庫原水濁度飆升，石門水庫仍能正常排砂，以降低水庫原水濁度並減少水庫淤積時，可提供板新及大湳淨水廠六．二天的供水，讓板新及北桃園地區可以擺脫颱風期間原水濁度飆升的停水之苦。

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  • 中庄調整池開始蓄水試運轉。（記者李容萍攝）

    中庄調整池開始蓄水試運轉。（記者李容萍攝）

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