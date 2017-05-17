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〈北部〉行銷機捷雙北沒出錢 桃市議員認不公
2017-05-17
批地方僅桃市加重負擔
〔記者邱奕統／桃園報導〕機場捷運通車，地方政府中，僅桃園市負擔行銷經費，市議員林正峰昨天在市議會質詢指出，桃園捷運公司的股東包含台北、新北市政府，如此對桃園市民不公平，批評市府「打腫臉充胖子」；新聞處長張惇涵表示，這是中央與桃市府的初期行銷計畫，且市府主要行銷桃園旅遊等在地連結業務，錢都是花在桃園。
市府：都花在行銷桃園
張惇涵指出，桃園市府與交通部曾簽訂機捷通車初期行銷備忘錄，總經費八千餘萬元，由交通部與市府各出一半，在經費運用上，國際行銷、廣告影片、以及涉及跨北北桃三縣市的行銷，主要由交通部負責，市府主要負責在地連結，經費大多用於製作在地旅遊書、介紹桃園景點等。
他強調，在這種分工下，桃園市出的錢，都是花在行銷桃園上，不會對桃園人不公平，且負責營運機捷的是桃捷公司，機捷通車是台灣的大事，由桃園為全台灣服務是榮耀的事情，也責無旁貸，同時也會與台北、新北合作，分進合擊行銷機捷。
林正峰說，絕對會支持機捷的行銷，但行銷經費應由桃捷公司買單，桃捷公司的股東除桃園市府，還有台北、新北兩市府，由桃捷公司出錢，這樣才合理，若是由市府其他局處出錢，花的都是桃園市民的錢，對桃園市民並不公平。他說：「我們出錢，他們不用出錢，然後一起合作，天底下哪有這樣的合作方式？」
林正峰說，桃園的財政沒有想像中好，每年都負債、透支，多負擔不應負擔的錢，也是加重財政負擔，該省就要省，反觀台北、新北都比桃園有錢，機捷確實是台灣的大事，但行銷應該由台北、新北一起出錢，桃園不能「打腫臉充胖子」。
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