〈北部〉風災道路重建 花蓮完工率僅1成多

2017-05-17

東服中心：4億多去年底已核定

〔記者王錦義／花蓮報導〕去年花東地區受颱風及豪雨侵襲，造成多處山區道路坍崩，今年汛期又將至，行政院東部聯合服務中心卻接獲部落居民反應許多道路根本沒修，執行長許傳盛說，重建經費四億多元中央已在去年底完成核定，交由地方進行工程，花蓮目前完工率只有十四．五一％，希望縣市政府能先行補強結構或搶通，避免大雨再來時，災情持續擴大。

縣府：整體發包率已達61.66%

縣府建設處回應指出，去年三個風雨災損復建工程專案，至四月底止，花蓮縣政府整體發包率已達六十一．六六％，例如尼伯特颱風核定件數四十六件，已全部發包出去，目前完工八件；而縣道一九三月眉路段，三月已完成基本設計，行政院公共工程委員會現勘後提出修正意見，目前依照中央意見修正中，預計這個月就可以送交通部審查，瑞港公路因受損路段不同分成不同的標案，目前正在進行發包作業中。

對於縣府災後復建執行率不佳，縣議員莊枝財批評說，中央以不到二個月最快速度審核復建工程案，陸續在去年九月、十二月完成核定，撥付補助款項，但已經過了五個多月，隔壁的台東縣政府已完成七十三件重建工程，但花蓮僅完成二十八件，執行率只有一成多，呼籲縣長傅崐萁為了花蓮人行的安全，有一條安全回家的路，趕快專注縣政上。

去年受損嚴重的縣道一九三、瑞港公路等，目前都還停滯在去年風災過後的狀況，僅有便道可供通行，有些山區部落的產業道路，甚至都還沒搶通。執行長許傳盛說，去年花東兩縣風雨災情嚴重，行政院特別以最快速度進行審核，但目前許多道路工程皆尚未發包、動工，希望縣市政府能先暫時補強道路結構，若有運輸需求處也先行協助搶通，除避免大雨再來時災情持續擴大，也能減輕族人經濟損失。

他指出，去年三個風雨災損復建工程專案，花蓮縣災損總計核定件數一九三件、金額四億多元，至四月底完成發包一一九件，完工二十八件， 整體發包率六十一．六六 ％、完工率十四．五一％。