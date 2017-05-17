〈北部〉風災道路重建 花蓮完工率僅1成多
東服中心：4億多去年底已核定
〔記者王錦義／花蓮報導〕去年花東地區受颱風及豪雨侵襲，造成多處山區道路坍崩，今年汛期又將至，行政院東部聯合服務中心卻接獲部落居民反應許多道路根本沒修，執行長許傳盛說，重建經費四億多元中央已在去年底完成核定，交由地方進行工程，花蓮目前完工率只有十四．五一％，希望縣市政府能先行補強結構或搶通，避免大雨再來時，災情持續擴大。
縣府：整體發包率已達61.66%
縣府建設處回應指出，去年三個風雨災損復建工程專案，至四月底止，花蓮縣政府整體發包率已達六十一．六六％，例如尼伯特颱風核定件數四十六件，已全部發包出去，目前完工八件；而縣道一九三月眉路段，三月已完成基本設計，行政院公共工程委員會現勘後提出修正意見，目前依照中央意見修正中，預計這個月就可以送交通部審查，瑞港公路因受損路段不同分成不同的標案，目前正在進行發包作業中。
對於縣府災後復建執行率不佳，縣議員莊枝財批評說，中央以不到二個月最快速度審核復建工程案，陸續在去年九月、十二月完成核定，撥付補助款項，但已經過了五個多月，隔壁的台東縣政府已完成七十三件重建工程，但花蓮僅完成二十八件，執行率只有一成多，呼籲縣長傅崐萁為了花蓮人行的安全，有一條安全回家的路，趕快專注縣政上。
去年受損嚴重的縣道一九三、瑞港公路等，目前都還停滯在去年風災過後的狀況，僅有便道可供通行，有些山區部落的產業道路，甚至都還沒搶通。執行長許傳盛說，去年花東兩縣風雨災情嚴重，行政院特別以最快速度進行審核，但目前許多道路工程皆尚未發包、動工，希望縣市政府能先暫時補強道路結構，若有運輸需求處也先行協助搶通，除避免大雨再來時災情持續擴大，也能減輕族人經濟損失。
他指出，去年三個風雨災損復建工程專案，花蓮縣災損總計核定件數一九三件、金額四億多元，至四月底完成發包一一九件，完工二十八件， 整體發包率六十一．六六 ％、完工率十四．五一％。
看更多！請加入自由時報粉絲團
改善南崁交流道周邊交通市府交通局統計，有卅一條客運在南崁交流道上、下乘客，這些客運車輛都利用交流道周邊道路上、下乘客，交通尖峰時刻總造成交通…
- 生前極力護子女！豬哥亮被爆臨終前 竹聯大老探病
- 太關心豬哥亮忽略一帶一路挨罵？宥勝神回被推爆
- 林明禎自認夠MAN 想交女朋友
- 老母還沒原諒豬哥亮？謝金燕被逼消失豬哥亮靈堂
- 遺贈稅新制上路前夕 未見房屋爆量移轉
- Android機王激戰 HTC U11價勢凌厲─全球同步發表 首創側框感應 入門價免2萬 具競爭力
- 川普與俄分享資訊 國安顧問：完全恰當
- 「一哥」卡彈 畢爾飆38分枉然
- 避免日本人反感 鴻海標東芝 夏普擬收購股權20％
- 豬哥亮3億賭債有望人亡債滅 謝金燕安全下莊
- 努力拍片想留給妻小！ 豬哥亮遺產至少留下...
- 蔡英文執政週年總體檢》機艦國造 戰略調整 國防大步走
- 為賀歲帝爭座金馬獎 電影圈逾10團體串聯
- 自由廣場》廢止兩公約的陰謀
- IS情報 川普洩密給俄外長
- 男控妻偷人搞車震 檢認定：車窗太黑沒證據不起訴
- MSCI調降台股權重 成分股增2刪1
- 這家燒烤店被爆衛生不佳？ 週刊：回收食材疑再上桌
- 台股開盤下跌13.85點 報10017.64點
- 警政署長、調查局長任用 政院：不會改用政務官
- 520限時加碼 超商抵用券大放送
- 「問政也可以很美」 李婉鈺騎重機辣翻天
- 男持電鋸裝潢新屋 手滑不慎「割喉」慘死
- 虐死女兒罪推同居人 狠母二審判更重
- 陳柏言／搬書記
- 台灣空姐紅到日本 被讚「千年一遇美女」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DPP caucus unveils immigrant unit
- MLB》史萬森開轟破僵局 勇士尾盤甩開藍鳥
- 「年輕人不買股是危機」引熱議 鄭貞茂自嘲：我非重要人物
- 俄囚越獄不成糗卡在洞口 獄警到場笑翻
- 川普妻偕小兒子 今夏搬進白官
- 自由廣場》〈林保華專欄〉台灣的面子與裡子
- 陳克華／植物帝國
- 新知》日本教授發現癌症惡化原因 可能應用於藥物治療
- 李麗華弔唁豬哥亮 「倪敏然在天一定會遇見」
- 自焚燒成焦骨？同車友人熱醒驚逃
- 疑被縱火 北投驚傳5機車遭燒毀
- 蔡英文執政週年總體檢》兩岸新模式 民主是底線
- 傳承「虎斑」傳統 海陸數位迷彩服亮相
- 黨產會：接收日產 屬於國產
標題：〈北部〉風災道路重建 花蓮完工率僅1成多
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email