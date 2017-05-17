〈北部〉施政2大主軸 林智堅：感受城市改變

2017-05-17

爭取經費 獲補助逾達51億

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市長林智堅昨天在市議會施政報告，端出重要建設藍圖與理念，包括新竹公園再生工程、漁人碼頭再造水域空間、兒童醫院招商、棒球場新建、新竹大車站計畫與輕軌路網，他說，市府近兩年持續爭取中央經費投入建設，核定補助金額達五十一．四七億元，要讓市民感受城市的改變與幸福感。

林智堅昨天施政報告時，以「打造友善環境、經建發展、優質教育、創新施政、減壓生活」及「新竹公園再生、漁人碼頭再造、兒童醫院招商、棒球場新建、新竹大車站計畫與輕軌路網」為兩大主軸。

建設藍圖 多數市議員肯定

友善環境強調市府打造全長四公里的「新竹之森」，提供市民舒適林蔭步道，經建發展以陸續活化國有土地如樹林頭公園、錦華街停車場、將軍村圖書館園區，進行停車場改造計畫。

優質教育則是投入廿八億元新建關埔國小、華德福實驗學校，及將市立體育館整建為國際級籃球場館等。

另外，新竹公園再生工程投入近五億元，將重現麗池秀麗風貌、打造生態親水環境。漁人碼頭投入兩億六千萬元，目前已完成風箏賽場第一期工程，南寮運動公園、海濱復育工程、防風林暨親子遊戲區工程則在施工中，目前正規畫設計漁港直銷舊漁會改造工程。

兒童醫院於二月公告招商，目標在八月完成簽約。棒球場新建工程將更新整修觀眾席，規劃地下停車場。

「新竹大車站計畫」將連結前後站，縮小差距均衡都市發展；新竹輕軌計畫將串聯四大核心區域（竹北、高鐵、竹科、新竹市），打造「準時、安全、舒適」交通載具。

多數市議員肯定林智堅所提的建設藍圖，市議員吳國寶建議棒球場應注意停車問題，兒童醫院也應如期簽約；市議員林耕仁質疑竹市人口外移，然市府隨即提出數字反駁，指出去年竹市遷入兩萬一千多人，遷出一萬九千多人。