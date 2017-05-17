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〈中部〉新社葡萄災損五成 可申請補助

2017-05-17

〔記者歐素美／台中報導〕今年四月鋒面經過造成農損，導致新社區巨峰葡萄授粉不完全，初估損失近五成、逾四千多萬元，市議員謝志忠接獲農友陳情，邀集農業局等單位現場會勘申請天然災害救助，農委會已於十五日公告，謝志忠提醒農友在十天內前往區公所申請，每公頃可獲九萬元補助。

謝志忠本月初接獲農民陳情葡萄發育不良，邀集農業局、農委會及農糧署等到新社勘查，發現約五分地大的果園中多數的葡萄都只有小指般大，在場的多位農友紛紛表示，自家葡萄園也是同樣的狀況，能夠採收、販賣的葡萄寥寥無幾，還要花心力整理長不大的葡萄，損失很大。

農友表示，今年四月連續大雨，剛好適逢葡萄開花，使得依賴蜜蜂天然授粉的葡萄授粉不完全，但授粉情形需等到結果後才看得出來，等到結果後才發現果實長不大，根本無法販售。

農業局表示，新社葡萄種植面積約三百四十三公頃，經區公所及農會等初步推估約有一百五十五公頃受災，損失近五成，損失金額約四千三百五十二萬餘元，超過百分之二十的標準，已達天然災害救助標準。

農委會判定新社區葡萄災損為四月份鋒面造成的遲發性農業災害，本月十五日公告新社區為巨峰葡萄農業災害救助地區，公告日起十日內，接受農民申請，每公頃將補助九萬元。

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  • 新社區葡萄因授粉不完全，損失近五成，農委會公告天然災害救助。（謝志忠提供）

    新社區葡萄因授粉不完全，損失近五成，農委會公告天然災害救助。（謝志忠提供）

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