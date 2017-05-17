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〈中部〉腸病毒蠢動 D68型易呼吸窘迫

2017-05-17

〔記者蔡淑媛／台中報導〕腸病毒進入流行季，北部新增一名重症病例，衛生局昨天前進北區中華小學宣導學童正確勤洗手，醫師提醒去年疫情蔓延但不算大流行，今年不可輕忽，也要注意曾造成美國嚴重疫情的Ｄ六十八型（EVD六十八）會引起呼吸窘迫、肢體麻痺，去年有三分之二病例發生在台灣中部，都要警覺。

去年病例 以中、彰居多

每年四至六月是腸病毒的流行季，台中榮總小兒感染科醫師陳伯彥分析今年、去年腸病毒病例，七十一型變少，克沙奇Ａ和第六型、第十型和較少見的第二十一型都有，五歲以下幼童仍是高風險族群，尤其Ｄ六十八型病例在台中、彰化偏多。

陳伯彥表示，Ｄ六十八型腸病毒並不常見，但會造成呼吸窘迫、神經肢體麻痺，二○一四年在美國嬰幼兒發生嚴重傳染，去年台灣有十三名病例，三分之二病例發生在中部，且以台中西南角和彰化北邊偏多，但大多仍為呼吸道疾病，除了全國首例為北部有個EVD六十八造成急性無力肢體麻痺。

疫情未達警戒值 仍須謹慎

衛生局疾管科長林宛蓁指台中腸病毒疫情目前處於低度流行，上週急、門診就診人次四百八十四人，距警戒值一千八百人有段距離，但自二○一二年後，尚未發生腸病毒容易重症的七十一型流行狀況，今年仍須謹慎預防疫情大流行。

陳伯彥提醒，由於少子化，父母大多是新手，照顧小孩腸病毒的知識觀念要加強，如果小朋友嘴巴破、手掌、腳掌、膝蓋、屁股長疹子要儘速就醫，一旦持續發燒、嘔吐、意識不清或肌抽躍，可能是重症前兆警戒。

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  • 腸病毒進入流行季，衛生局到小學宣導正確勤洗手是最有效預防方法。（記者蔡淑媛攝）

    腸病毒進入流行季，衛生局到小學宣導正確勤洗手是最有效預防方法。（記者蔡淑媛攝）

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