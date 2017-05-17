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〈中部〉9年5500顆愛心粽 家扶兒讚好吃
2017-05-17
〔記者劉曉欣／彰化報導〕人間有愛！彰化縣伸港福德宮都由志工親自包愛心粽送給家扶兒，九年來總計送出五五○○個肉粽，家扶兒吃著熱騰騰的肉粽說「好吃」！愛心粽發起人、縣議員賴清美表示，剛開始是她自掏腰包，請伸港福德宮志工來幫忙包粽子，後來獲得鄉親大力贊助，大家有錢出錢、有力出力，今年也送出一千個愛心粽到家扶。
伸港福德宮主委柯武松表示，全宮動員加入端午愛心包粽送家扶兒行動，前天有人洗粽葉、炒餡料，昨天一大早就到宮裡幫忙包粽子，蒸煮肉粽，雖然原物料上漲，包粽子成本約增加一成，但餡料照樣不縮水，有香菇、豬肉、蛋黃、竹筍與菜脯。
彰化家扶中心主任王震光說，伸港福德宮昨天把包好、蒸煮好的熱騰騰肉粽送到家扶中心，有家扶兒一看到肉粽，都開心大口吃粽子，愛心粽不只有愛心，還非常好吃，吃得到台灣人滿滿的愛與關懷。
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