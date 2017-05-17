〈中部〉「炫寬」蓋教養家園 盼中央補助5千萬

2017-05-17

〔記者佟振國／埔里報導〕財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園，計畫在埔里鎮枇杷里新建家園，安置現有六十位中度智能障礙者，總工程經費近八千萬元，亟需中央補助五千多萬元。衛福部次長呂寶靜昨會勘家園預定地，特別重視基地周邊環境與安全，希望未來能提供身心障礙者更妥善的安置環境。

炫寬愛心教養家園創辦人是今年已八十歲的賴錦鏡，當年為了照顧患有中度智障不足的女兒，才發現縣內也有不少弱勢家庭面臨相同問題，他義無反顧挺身而出創設家園。

炫寬愛心教養家園十年前即自力在枇杷里水頭路購買六百餘坪土地，做為新家園預定地，但苦無經費興建。歷經多年募款，目前炫寬已籌得約二千三百萬元，但仍不足二千多萬元，積極爭取中央衛福部補助，補助計畫進入最後審查階段，衛福部次長呂寶靜昨由縣府社會處、縣議員廖志城等人陪同會勘家園預定地，呂寶靜特別重視周邊環境是否有對身心障礙者不利的設施或因素，希望未來能提供更妥善的安置環境。

議員廖志城表示，目前炫寬照顧六十餘位中度智能不足的園生，未來新家園可照顧的規模將提升至九十餘人，希望中央能夠考量南投弱勢族群的需求，能儘快核定補助，讓家園早日動工興建。