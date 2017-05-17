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〈中部〉2老樹遭建商腰斬 秀水鄉長飆罵擬提告
2017-05-17
〔記者劉曉欣／秀水報導〕說好的承諾呢？彰化縣秀水鄉安東村有兩棵超過一甲子的老樹，去年在秀水鄉長梁禎祥出面與建商溝通後，建商同意留下老樹，由公所打造成老樹公園，不料日前老樹雙雙被「腰斬」，梁禎祥得知此事相當生氣，他強調，老樹所在位置有部分是國有地，將研議提告，就毀損部分追究建商相關責任。
梁禎祥昨天接獲地方反映，馬上和安東村長謝國華到場了解，一看就「氣炸了」，原本高約十公尺的老樹，高度只剩一半，僅餘樹幹，連樹蔭都沒有了，他當場怒飆建商：「根本沒有誠信！」
梁禎祥強調，兩棵老樹所在位置，有部份為私有地，但也有部份是國有地，不能因為大部分樹蔭都在私有地，就可以自行把樹木腰斬，就算建商不願意犧牲私有地留下老樹，公所也可以編列預算購買土地，豈可自毀承諾，不告而「砍」樹。
針對鄉長的不滿，顏姓建商指出，這是為了施工方便，才修剪樹木，並強調樹木所在範圍，全都是私人土地。
秀水鄉安東村這兩棵超過六十年的老樹，都是木麻黃，其中一棵木麻黃被雀榕包住，去年因為建商要蓋房子，打算砍掉老樹，梁禎祥和建商協調，當時雙方同意留下老樹，鄉公所也計畫打造老樹公園。
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