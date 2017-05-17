〈中部〉瓶罐從國六扔下田 農怒:難道要戴安全帽

2017-05-17

〔記者佟振國／埔里報導〕被譽為「全台最美國道」的國道六號，由於愛蘭交流道匝道無路肩緩衝，沒有公德心的駕駛人隨手丟垃圾，常從天而降砸進農田，除了寶特瓶罐，甚至還有提神飲料的玻璃瓶，對下方出入、耕作農民形成致命危機，多年來農民忍無可忍，怒批「難道要我們戴安全帽下田工作嗎？」

匝道離地20米 茭白筍農怕怕

全長卅七公里的國道六號，由台中霧峰到南投埔里，沿途青山綠水，加上兩側嚴禁大型廣告物，享有「全台最美國道」美譽，愛蘭交流道設置造型特殊的脊背橋，通車後也成為埔里新地標，但在附近耕作的農民，多年來卻飽受垃圾從天而降之苦。

埔里鎮代潘英輝表示，愛蘭交流道周邊都是茭白筍田，因屬環型匝道又無路肩緩衝，匝道下方緊鄰農田，常有飲料瓶罐從匝道飛進田裡，連喝完的提神飲料玻璃瓶也有，匝道距地面約廿公尺，被砸到還得了。

游姓農民說，自己的農田就在匝道彎道下，常有垃圾飛進田裡，最怕的就是玻璃空瓶，但頭上戴的是斗笠，不是安全帽，萬一不幸被K中受傷，根本不知誰丟的，希望能儘早解決亂丟垃圾的問題，讓農民安心耕作。

高工局擬裝防護網 國道迷批礙眼

潘英輝說，今年四月鎮代會臨時會即建議高公局，能在愛蘭交流道匝道外側加裝防護網，高工局初步派員會勘，將先裝設一百五十公尺，後續再評估增設，雖有國道迷覺得防護網影響愛蘭交流道整體美觀，但亂丟垃圾問題未解決前，也只能先顧農民安全。