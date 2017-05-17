〈中部〉雲林展延生煤許可證？ 24日開公聽會

2017-05-17

〔記者詹士弘／雲林報導〕環團「別讓媽媽在母親節因空污害命哭泣！」的訴求雲林縣府聽到了。日前台灣健康空氣行動聯盟等數個公民、環保團體連署要求雲林縣府召開「停發六輕燃煤許可證」，縣府作出回應，將於五月廿四日召開公聽會。

六、七月將到期的麥寮汽電及台塑石化公司生煤許可證展延申請案，縣府將在古坑中華科技大學翠華會館召開公聽會，邀請中央能源及環保主管機關、地方民意代表、業者代表、環團代表及專家代表，透過正反雙方討論方式，作為許可證審查參考。

中彰雲數個公民、環保團體日前在斗六火車站發起「停發六輕燃煤許可證」連署，要求雲縣長李進勇履行禁煤承諾，停發六輕六月到期的十張生煤使用及操作許可證，捍衛人民健康權。

縣長李進勇表示，縣府為改善空氣品質不良，已射出源頭減量、管末加嚴、季節限定三支箭，都是全國首創、全國最嚴格，這次環團要求縣府府直接停發許可證，法律基礎何在，請環團提供參考；縣府也願意聽取各方意見，作為審查參考。