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〈中部〉罕見！野生鱟現身外傘頂洲

2017-05-17

〔記者林宜樟／嘉義報導〕有遊客上週六從嘉義縣東石漁港搭乘觀光漁筏到外傘頂洲遊玩時，發現有活化石之稱的「鱟」公母一對，將牠們帶回東石，船公司原定昨天帶回外傘頂洲放生，嘉義縣生態環境保育協會理事長蘇銀添獲悉後認為，外傘頂洲環境不適合鱟產卵，經討論後，船公司把這一對「鱟」交由協會暫時飼養復育及研究。

遊客想養 漁筏業者送布袋復育

蘇銀添說，鱟多是公母一對出現，有「夫妻魚」之稱，過去台灣西部沿海都有鱟的蹤跡，但因生態破壞，現在台灣沿岸幾乎已看不到野生鱟，只有金門還有少量，這可能是嘉義沿海今年第一次發現野生鱟蹤跡。

天檀觀光漁筏業者賴先進說，上週六，遊客從外傘頂洲帶回這一對鱟返回東石欲飼養，他認為應該保育放生，因此請遊客將鱟留下來，便將鱟放在大籠子裡，吊放浸泡在海水中，每天買鮮蚵餵食，原定昨天帶回外傘頂洲放生。

蘇銀添獲悉此事後前往了解，經檢視，這對鱟屬成年鱟，研判值繁殖期，應該是游上外傘頂洲產卵，但該處沙土較細，其間隙空氣不足，並不適合鱟卵孵化生長。蘇銀添長期與中研院合作研究鱟，在布袋鎮設有復育生態池，他先將這一對鱟帶回復育池飼養產卵，待明年野放。

布袋港潮間帶海上巴士業者陳冠魁，曾飼養一對鱟進行生態教學，現已放生回大海。他說，野生鱟在布袋很少見，過去在東石沿海曾捕撈到，但目前也很少見。縣府農業處綠化保育科長石蕙菱表示，鱟並非保育類動物，由於數量稀少，民眾若捕撈到鱟，建議交給專業復育機構復育。

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  • 遊客在外傘頂洲捕獲一對鱟。（記者林宜樟攝）

    遊客在外傘頂洲捕獲一對鱟。（記者林宜樟攝）

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