〈中部〉首次要看棒球賽 107歲嬤感動落淚

2017-05-17

〔記者詹士弘／雲林報導〕明星公益棒球隊要為古坑一○七歲人瑞阿煩嬤圓夢！「2017愛老人明星公益棒球賽」將於六月十七日開打，阿煩嬤將有機會首度到棒球場看球賽，昨天她坐上輪椅出門挺明星棒球隊做公益，藝人澎恰恰則為阿嬤上穿球衣，讓阿煩嬤感動得流下淚來。

明星打公益球賽 為華山募款

明星棒球隊連續第三年至雲林舉辦公益棒球賽，澎恰恰表示，華山基金會認養一名老人一年要一萬五千元，公益棒球賽一張門票一百五十元，希望今年票房能開紅盤，破萬人大關，達到認養一百五十名老人的目標。

目前與媳婦同住的阿煩嬤年輕時看過「野球」，與華山基金會的社工也曾聊過看棒球的經驗，但從未正式到棒球場看球賽，此次明星公益棒球隊要到斗六舉辦表演賽，她雖已一○七歲，但也想一睹現場比賽的盛況。

華山基金會為了圓阿煩嬤的夢，昨天安排她當球賽的老人代表，由澎恰恰推著阿嬤的輪椅走過「時光隧道」並穿上球衣，阿煩嬤還興奮地從輪椅上站起來，副縣長丁彥哲則為阿嬤戴上學士帽並頒發本壘板畢業證書，最後由艾維士租車公司副總特助蕭翰傑送上棒球造型蛋糕，希望走入黃昏的長輩，生命還能繼續精彩，在眾人祝福下，阿嬤也感動地流下眼淚。

人瑞出席站台 興奮穿上球衣

丁彥哲表示，阿煩嬤雖已高齡一○七歲，但在華山基金會照顧下健康有活力， 六月十七日斗六棒球場將舉辦明星公益棒球賽活動， 希望各界能共同購票支持球賽，讓華山基金會能募集到更多服務經費。

澎恰恰表示，明星棒球隊這次聚集了四十名位藝人朋友出賽，由王彩樺開場表演，並有符瓊音、UNDER LOVER、蔡小虎等藝人串場精彩演出， 希望今年能突破萬人進場觀戰；愛心購票專線05-5374681蔡站長。