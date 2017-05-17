〈中部〉海洋生態館明年完工「 大水缸」迎賓

2017-05-17

〔記者張軒哲／台中報導〕近年台中海線重大建設，台中海洋生態館十六日舉行上樑典禮，館內將建置水深九公尺、蓄水量七百公噸的「大水缸」，展示台灣種類最豐富的水母及在地海洋動植物；市長林佳龍表示，海洋生態館除生態教育功能，結合餐廳與露天咖啡座，美麗的台灣海峽也將展現眼前，結合海線雙星、三井outlet等各種景點，全館預計明年三月完工。

「台中海洋生態館」於民國一○三年前議長張清堂爭取在梧棲觀光漁港旁設立，一開始是「企鵝館」，後改為白海豚館，張清照當上副議長之後，要求市府加碼，將館場面積擴大。經市府針對場館定位檢討後，重新命名為「海洋生態館」，場館面積擴大近一倍，並以岩石作為建築物外觀，內部空間則以「濕地到海洋」為發展意象，結合餐廳與露天咖啡座等設施，達到生態環境教育與觀光發展的目標。

林佳龍在建設局長黃玉霖陪同下主持海洋生態館祈福儀式，也逐一視察工地各樓層空間，了解建置進度與規劃雛形，市議員王立任、顏莉敏、何敏誠等人也到場觀禮。

黃玉霖指出，入口大廳將打造一座寬度十二公尺、水深九公尺的水母水族館，蓄水量達七百噸，展示台灣濱海及中部地區的水生動植物，四樓將打造大型景觀餐廳，五樓則規劃屋頂咖啡座，可盡覽海天一色美景，全館預計明年三月完工。