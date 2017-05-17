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〈中部〉企業總部不來 議員促擬獎勵辦法

2017-05-17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市去年招商成績被經濟部評定為六都第二名，但市議員楊典忠十六日質詢時指出，六都中僅台中市與台南市沒有企業營運總部獎勵辦法，企業投資如「急驚風」，卻遇到「慢郎中」的行政效率，可能造成企業轉向其他城市或國家投資，市府應儘快擬定獎勵辦法，吸引企業投資台中，增加更多工作機會與稅收。

楊典忠表示，目前取得經濟部企業營運總部認定函的企業共三百卅九家，其中，台中市僅卅家，約占九％；而根據市府提供資料，台北市、新北市、桃園市、高雄市針對企業營運總部設置在該縣市，提供貸款融資利息補助、土地租金補助、房地稅金補助、勞工職訓補助、勞工薪資補助、優先承租使用市有房地等優惠獎勵，六都中僅台中與台南沒有獎勵辦法。

楊典忠也說，經濟部工業局的營運總部優惠措施資料特別介紹台北市、桃園市與台東縣的優惠內容，連台東縣都提出誘因吸引企業營運總部，台中市在這方面的行政效率實在太慢，希望市府儘速訂定獎勵辦法與編列獎勵措施預算，鼓勵企業投資台中。

經發局：進行程序審查中

經發局長呂曜志表示，台中市有很多企業總部，只是未向經濟部申請登錄，目前台中市營運總部獎勵辦法正在進行程序審查，為了財政平衡，希望營運總部帶來的稅收能夠大於補助金額，且市府補助會訂定期限；他認為站在企業立場，投資環境好才是根本，只要企業看好台中、在台中設立總部，營業稅收是長長遠遠的。

呂曜志也指出，很多縣市的獎勵辦法都以經發局或產發局為主體，台中市則重視與勞工局的合作，所以規劃優先申請勞工住宅與補助人才培育的訓練費用，並獎勵企業總部優先承租或承購市府開發中產業園區土地。

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  • 議員楊典忠（右）、吳敏濟呼籲市府儘速訂定營運總部獎勵辦法。（記者張菁雅攝）

    議員楊典忠（右）、吳敏濟呼籲市府儘速訂定營運總部獎勵辦法。（記者張菁雅攝）

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