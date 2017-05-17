〈中部〉議員提數字諷勞工「薪」情差 市府反駁

2017-05-17

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市經濟差、薪資低？國民黨議員張廖乃綸、李中十六日提出多項數字表示，台中港國際郵輪停靠量創新低、海空雙港入出境旅客人次下降，均反映出台中經濟發展隱憂，因為經濟差，台中市去年平均薪資是六都最低，甚至比不上連江縣、金門縣。

引勞動部資料 平均薪資六都之末

張廖乃綸表示，市長林佳龍頻頻出國招商，目前卻只有日本三井集團在台中港投資廿五億元興建Outlet，而台中港申請停靠的國際郵輪一○四年有六十八艘，旅客九．四萬人次，去年降為十艘、一．六萬人次，今年只剩下二艘，連一萬人次都不到，創歷年來新低，市府說要拚經濟究竟拚到哪裡？

李中也說，台中機場一○五年入境、出境人次分別較一○四年減少四．二九％、三．七五％，今年一至三月則分別較去年同期減少十四．二三％、十五．六六％；台中港數字更怵目驚心，一○五年入境、出境分別大幅衰退五十二．一二％、四十五．七四％，今年前三月則衰退十一．一四％、四十五．一六％。他說，這些數字除反映台中經濟發展不好外，更令人憂心會影響三井投資案。

張廖乃綸進一步指出，經濟不好，勞工薪資也受影響，根據勞動部公布一○五年勞退新制提繳概況顯示，台中市平均薪資是三萬零七百七十一元，全國排名十三，還是六都最低，甚至輸給苗栗縣、雲林縣、連江縣、金門縣。

勞工局指可支配年所得 六都第三

對於平均薪資，勞工局解釋，勞動部統計資料僅採用勞退新制數字，而台中市約有一百卅萬工作人口，並非所有人均採勞退新制，加上許多自營作業者未提繳勞退，若單以新制計算平均薪資，無法窺見全貌；而「家庭收支調查」包含家庭成員的各類型所得，且不限行業別，更能呈現實際收入情形。

勞工局指出，根據主計總處一○四年家庭收支調查報告，台中市家戶平均每人可支配年所得為卅一萬一千九百四十八元，六都排名第三，且較一○三年進步，顯示收入水準持續成長。

此外，經發局長呂曜志表示，三井集團將在台中港區打造中台灣最大規模的Outlet Park，預計創造一千五百個就業機會，相關行政程序正積極進行中，可望在今年七月動工，明年底完工、開幕。