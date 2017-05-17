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〈中部〉提振觀光拓商機 埔心心-bike上路

2017-05-17

〔記者顏宏駿／彰化報導〕為了吸引觀光客，彰化縣埔心鄉公所出面整合店家，共同推出免費的自行車，並取名為「心-bike」，昨天正式上路，希望號召遊客到鄉間騎腳踏車，作一天的小旅行。

鄉長張乘瑜表示，埔心鄉由公所出面整合觀光資源，找到堅固耐用，價格實在的腳踏車，由腳踏車業者以成本價賣給配合的店家，這些店家包括八十五度c咖啡、大埔鐵板燒、魔菇部落生態農場、路葡萄酒莊、果時手作工坊，七十部腳踏車擺放於上述店家，遊客可自由取用。

張乘瑜說，埔心鄉公所編印一本腳踏車旅遊導覽DM，遊客可以在公所或上述「鐵馬驛站」取得，若持DM到配合店家消費，就有小禮物或九折優待。公所希望結合店家的力量，合力對外推銷在地觀光。

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  • 為吸引觀光客，埔心鄉推出免費的「心-Bike」。（記者顏宏駿攝）

    為吸引觀光客，埔心鄉推出免費的「心-Bike」。（記者顏宏駿攝）

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