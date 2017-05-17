| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 中市補助汰換二行程機車全國第一
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉登山自治條例不周延 投縣消防局：仍可規範

2017-05-17

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「南投縣登山活動管理自治條例」已公告，南投縣議員羅美玲昨在縣議會定期會中認為該條例制訂不周延，讓山友無所適從。縣消防局長林聰吉表示，該條例可再與鄰近縣市協調，但除登山保險外，仍可用來規範登山行為，確保山友的安全。

南投縣議員羅美玲指出，南投縣登山活動管理自治條例今年二月公告，但山友反映，該條例與國家公園入山入園申請規定有出入，像國家公園入山入園申請，登山路線分六級，ABC三級個人就可申請，只要帶指北針和高度計即可；縣登山活動自治條例卻規定，進入南投縣公告的山域活動，要帶定位功能器材、可供緊急聯絡的通信設備。

羅美玲也說，自治條例也規定，登特殊管制山域者，要投保登山綜合險，但目前保險業者對五人以下的登山險不予承保，惟依該條例規定，卻要罰一萬到五萬元罰鍰。況且爬百岳的登山口不一定只在南投縣內，若從他縣入山，要不要遵循該條例，也讓人困惑。

羅美玲認為該自治條例有窒礙難行之處，議長何勝豐並不認同，他說，該條例是送議會審議通過，且送內政部核備，若窒礙難行議會豈不是白審？

南投縣消防局長林聰吉回應，該條例確有可修改的空間，可與其他縣市坐下來協調，盼能有一致的做法。惟自治條例並未牴觸中央法令，目前除登山保險外，還是可依該條例來規範登山行為和進行開罰依據。

會後，縣消防局人員也透露，國家公園申請入山入園規定，會比較傾向生態保護，而登山活動管理自治條例則是顧及山友安全，兩者考量不同。

廣告
  • 縣議員羅美玲指「南投縣登山活動管理自治條例」規定與國家公園入山入園申請規定不同，讓人無所適從。（記者陳鳳麗攝）

    縣議員羅美玲指「南投縣登山活動管理自治條例」規定與國家公園入山入園申請規定不同，讓人無所適從。（記者陳鳳麗攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
海洋生態館明年完工「 大水缸」迎賓

近年台中海線重大建設，台中海洋生態館十六日舉行上樑典禮，館內將建置水深九公尺、蓄水量七百公噸的「大水缸」，展示台灣種類最豐富的水母及在地海洋…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧牛肉漢堡排
夏季海味✧小卷飯
豬肉泡菜起司年糕
好吃西瓜怎麼挑？
轉寄

標題：〈中部〉登山自治條例不周延 投縣消防局：仍可規範


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月17日‧星期三‧丁酉年四月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.