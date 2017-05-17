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〈中部〉登山自治條例不周延 投縣消防局：仍可規範
2017-05-17
〔記者陳鳳麗／南投報導〕「南投縣登山活動管理自治條例」已公告，南投縣議員羅美玲昨在縣議會定期會中認為該條例制訂不周延，讓山友無所適從。縣消防局長林聰吉表示，該條例可再與鄰近縣市協調，但除登山保險外，仍可用來規範登山行為，確保山友的安全。
南投縣議員羅美玲指出，南投縣登山活動管理自治條例今年二月公告，但山友反映，該條例與國家公園入山入園申請規定有出入，像國家公園入山入園申請，登山路線分六級，ABC三級個人就可申請，只要帶指北針和高度計即可；縣登山活動自治條例卻規定，進入南投縣公告的山域活動，要帶定位功能器材、可供緊急聯絡的通信設備。
羅美玲也說，自治條例也規定，登特殊管制山域者，要投保登山綜合險，但目前保險業者對五人以下的登山險不予承保，惟依該條例規定，卻要罰一萬到五萬元罰鍰。況且爬百岳的登山口不一定只在南投縣內，若從他縣入山，要不要遵循該條例，也讓人困惑。
羅美玲認為該自治條例有窒礙難行之處，議長何勝豐並不認同，他說，該條例是送議會審議通過，且送內政部核備，若窒礙難行議會豈不是白審？
南投縣消防局長林聰吉回應，該條例確有可修改的空間，可與其他縣市坐下來協調，盼能有一致的做法。惟自治條例並未牴觸中央法令，目前除登山保險外，還是可依該條例來規範登山行為和進行開罰依據。
會後，縣消防局人員也透露，國家公園申請入山入園規定，會比較傾向生態保護，而登山活動管理自治條例則是顧及山友安全，兩者考量不同。
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