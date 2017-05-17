〈中部〉布袋蓮清不完 彰縣議員批做白工
分段清除 下游清完、上游又長
〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣政府今年將花六百六十萬元經費，辦理全縣區域排水布袋蓮、水生植物清除工程，但有民代觀察發現，在北彰化地區不少溝渠已變成「布袋蓮池」，布袋蓮清了再清，總是清不完，抨擊這實在太誇張！認為縣府分段清除布袋蓮，無法解決問題，應該要改弦易轍，找到可以解決的方法。
縣府水利資源處今年透過一年維護契約的施工責任方式，委由包商進行彰化市大埔截水溝、洋子厝溪和花壇鄉石笱排水等溝渠的布袋蓮清除工程，三條溝渠長度總長約卅多公里（大埔截水溝約四‧四公里、洋仔厝溪約五‧九公里、石苟排水約廿一公里）。
縣議員林世賢指出，布袋蓮生長速度快，應該量少就要清除而不是等氾濫才清，時間點不對會事倍功半，縣府現階段採分段清除，上游清完再清下游，等下游清除完成，上游又長出布袋蓮，感覺永遠清不完。
撥向兩側 遇大雨沖散又蔓生
縣議員賴岸璋也質疑縣府的清除方式，他指出，業者用怪手把布袋蓮撥向河道兩側，執行期間若碰上大雨，布袋蓮又被雨水沖散並蔓延生長，等於在做白工。
林世賢建議，與其等河道都被布袋蓮佔據，才來花錢清除，不如一次痛，重新設計河道渠面、重新施作，讓渠道中間凹槽、兩側平坦，枯水期兩側平台乾枯，而凹槽河水經由污水截流處理，維持乾淨水質乾淨，河水沒有污水有機物供應布袋蓮生長所需的營養素，就生長不了，一舉解決布袋蓮清除和河川水質的問題，未來也可打造親水公園的環境，好比台中市柳川水岸、韓國清新川等。
卡車清除 官員稱會設點攔阻
對此，水資處長陳紹慶表示，去年由於清除工程發包作業出現空窗期，今年來不及銜接，造成大埔截水溝、洋子厝溪及石笱排水等溝渠布袋蓮蔓延，現況處理方式由長臂型挖土機撈除布袋蓮集中渠道兩側，再用大型卡車清除，施工時會在洋子厝溪出海口和上游設置攔截點，攔阻布袋蓮往下游流動，也會由人力乘坐竹筏清除機具未清除到的零星布袋蓮，到目前為止，縣府已清除超過六萬平方公尺的布袋蓮，清除長度約三公里。
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標題：〈中部〉布袋蓮清不完 彰縣議員批做白工
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