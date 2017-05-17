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〈中部〉雲林八角亭大排遭排廢水 飄惡臭數十年
2017-05-17
〔記者黃淑莉／雲林報導〕「豬屎味臭到不敢開窗、想吐！」雲林崙背鄉羅厝村民無奈說，忍了數十年實在「凍抹條」，要求還給村民清新空氣；雲林縣環保局表示，針對上游畜牧場會「勤查重罰」，也呼籲業者發揮道德良心，勿再偷排畜牧廢水污染環境。
崙背八角亭大排及其支排因長期遭偷排畜牧廢水，原本清澈的水變成黑水，還飄散惡臭，整條支排水面卡了一層豬屎，村民表示，數十年來一年四季每天廿四小時，空氣中都是豬屎味，聞到頭痛、想吐，家裡的門窗都不敢開。
上游設置畜牧場 水質惡化
崙背鄉羅厝村多位村民指出，早年八角亭大排及支排的水質原本很清澈，是村民的游泳池，隨著上游畜牧場設置水質逐日惡化，臭味連數公里外都聞得到，村民忍了好幾年，污染情況都未見改善，這次大家真的凍抹條，盼縣府能拿出魄力還給村民清新空氣。
包括羅厝、港後村上千戶受影響，村民組成「反臭護鄉自救會」原訂明天要發動抗爭，環保局等單位昨天前往八角亭大排現勘，並兵分多路稽查上游畜牧場。
環保局祕書沈淑妧指出，八角亭大排屬區域排水，流經二崙、崙背，全長約十六公里，流域內污染源有上萬人的生活廢水、一五六家列管事業廢水，其中以養豬場最多，有一三四場約十五萬頭。
污染源 縣府採取勤查重罰
沈淑妧表示，對於污染源稽查縣府採取勤查重罰，這幾年針對八角亭大排共稽查一百七十六家次、告發十三家，處分金額約一百多萬元，今年開始徵收水污染防治費，排放水量愈多繳交費用愈多，因此積極輔導業者申請沼渣沼液農地肥分使用、個案再利用及放流水回收再利用等計畫，未來會持續稽查，也呼籲業者發揮道德良心做好污水處理。
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