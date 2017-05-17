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〈中部〉嘉義垂楊大橋投影設施變蚊子館 議員批浪費

2017-05-17

〔記者王善嬿／嘉市報導〕設置在嘉義市番仔溝公園、垂楊大橋下的「互動式投影展演設備」，在民國一○三年完工後，至今未啟用，議員蔡永泉、蔡榮豐昨質詢時抨擊，蓋好的公共設施被閒置，有如「蚊子館」；蔡永泉也質疑，包括垂楊大橋橋梁光雕及互動式投影展演設備，原預算經費五千九百餘萬元，廠商最後以四千○三十萬元得標，要求市府政風處調查有無不合理之處。

市長︰已要求內部檢討

市長涂醒哲說，他就任後才知道有橋梁光雕及互動式投影等設備，已要求內部檢討，比如配合光雕秀舉辦音樂會，或延長光雕展演時間，擴大設施功能及效益，會要求政風處調查了解此事。

預計遷移到南興國中第二校區

交通觀光處長鄭君健表示，垂楊大橋橋梁光雕及互動式投影展演設備，是前市長黃敏惠任內，運用公道一工程之標餘款施作，光雕展演經費兩千五百三十萬元、互動式投影設備經費一千五百萬元；光雕配合橋面曲線，夜間一小時展演十分鐘、一夜一色，為城市景觀加分，但因番仔溝公園施作重建工程設圍籬，互動式投影設備始終未啟用，考量在戶外恐被破壞及受光害影響投影效果，預計遷移到南興國中第二校區。

台灣圖書室文化協會理事長鄭書勉認為，互動式投影展演設備是花人民的納稅錢所蓋，屬於公共設施，不應設在學校內只供特定人士使用，建議設在公園或舊市公所等待活化的公共空間。

蔡永泉批說，互動式投影設備連同橋梁光雕，原預算經費五千九百餘萬元，廠商以四千○三十萬元得標，政風處應了解是否合理；橋梁有光雕秀、橋下有互動式投影展演設備，鮮少有市民知道，可見設置地點錯誤又不必要。蔡榮豐表示，布袋高跟鞋教堂光雕秀吸引觀光客朝聖，垂楊大橋有橋梁光雕展演等，建議市府在此多辦活動，打造成特色景點。

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  • 番仔溝公園旁、垂楊大橋下設有互動投影設施，完工逾兩年未啟用。（記者王善嬿攝）

    番仔溝公園旁、垂楊大橋下設有互動投影設施，完工逾兩年未啟用。（記者王善嬿攝）

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