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〈南部〉中配開烘焙坊 雇新移民當姊妹

2017-05-16

〔記者楊金城／官田報導〕四十七歲中國新移民王鳳玲在官田二鎮社區經營一家烘焙工作坊，生意不錯，她不僅提供餐點給弱勢課輔班學童，還幫助新移民學習手藝、就業機會，雇用六位新移民，工作坊像個小型聯合國，關係不像勞資，感情倒像姊妹們親密。

上月，王鳳玲前進高雄小港又開了家烘焙坊新店，王鳳玲感謝來台後受到許多幫助，她說：「創造回饋社會的價值，是她不斷進修與成長的動力」，移民署台南市第二服務站昨特地到官田訪視王鳳玲和烘焙坊，給予加油鼓勵。

嫁來台灣十二年的王鳳玲，本身是廣東人，對吃、尤其是麵食從小就喜愛，來台後接受職訓，至今考取中餐乙級、烘焙丙級等八張證照，參加多項美食、烘焙比賽成績優異，獲勞動部職訓中心、台南西餐職業工會、社區大學等聘為餐飲講師。

十年前，王鳳玲在官田二鎮開設烘焙工作坊，製作的精緻西點或中式米食如碗粿、麻花捲、手工餅乾打出名號，常常一出爐就被搶購一空，生意愈做愈好，因訂單應接不暇，她雇用中國、印尼和越南姊妹們，並教她們學習烘焙手藝，即使在高雄開店了，王鳳玲說，不忘初衷，二鎮的烘焙坊不會關門。

王鳳玲也在嘉義大同技術學院烘焙管理系讀書，服務站主任陳泗村稱讚她是「新住民界的吳寶春」，鼓勵更多新住民開創「新」人生。

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  • 王鳳玲（右）經營烘焙工作坊，幫助新移民學習手藝。（記者楊金城攝）

    王鳳玲（右）經營烘焙工作坊，幫助新移民學習手藝。（記者楊金城攝）

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