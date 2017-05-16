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〈南部〉新營客轉區 地主爭取可住宅用
2017-05-16
不滿未整體招商發展
〔記者王涵平／新營報導〕新營客轉區產業專用區用地僅限商業使用，無法做為住宅，且客轉區未整體招商發展，引起地主強烈不滿，紛紛爭取變更可住宅使用，並要求配合客轉中心營運加強客轉區招商開發。
新營區客運轉運中心重劃區位於高速公路新營交流道的西側，南以復興路與新營工業區為界，北鄰新營中排，基地面積約廿三．八八公頃，配合客運轉運中心開發需求，劃設客運轉運專用區，以及配合新營生活圈道路建設計畫，增設道路用地，並配合周邊使用分區及區位特性，變更為產業專用區。
南市議員李退之昨日召開公聽會，邀集市府相關單位聽取地方意見，地主表示，客轉中心遲遲未見興建，眼看重劃區土地將點交，地價稅即將開徵，而產專區用地無法興建住宅，地價稅無法減免，讓地主感覺政府是為了客轉區政績而騙地主投入重劃。
市府都發局表示，未來將會簡化產業專區都市設計審查作業，而無法做為住宅用途是內政部駁回，將在今年展開的新營交流道都市計畫第四次通盤檢討納入地主意見，再向內政部爭取變更。
市府交通局則表示，轉運站歷經兩年招商未果，一○五年決定由市府自行興建，目前已完成細部設計，預計七月發包，明年年底可以完工。
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