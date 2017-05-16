〈南部〉打進世界盃 17隊少棒選手爭冠軍

2017-05-16

〔記者劉婉君／台南報導〕「華南金控盃全國少棒錦標賽」正在善化、歸仁兩處棒球場熱鬧開打，全台各縣市十七支參賽隊伍卯足全勁爭奪冠軍盃，優勝隊伍將組成國家代表隊，參加七月在台南登場的「第四屆ＷＢＳＣ世界盃少棒錦標賽」，為國爭光，昨天各縣市選手齊聚一堂，宣誓奪冠的決心，高呼「我要當國手！」

華南金控盃少棒賽已於十四日展開，冠軍賽預計廿一日舉行，各縣市共近三百位參賽選手，昨天下午暫時放下球場上的拚鬥肅殺氣氛，一起在祈福卡上寫下夢想，「我要和隊友一起贏得冠軍！」「我要當國手！」「我要打大聯盟！」等，各個鬥志高昂，第三屆ＷＢＳＣ世界盃少棒錦標賽的得獎球員李灝宇也現身，為各隊選手加油，「全力以赴！」

21日善化看冠軍戰送機票

各縣市選手代表也與中華棒協副理事長林華韋、市長賴清德與華南金控總經理張雲鵬等人一同施放棒球造型氣球，象徵夢想起飛。為鼓勵民眾到場看球，廿一日下午二時卅分，到善化棒球場觀看冠軍賽者，有機會抽中台南—大阪雙人來回機票。

林華韋致詞時勉勵各縣市基層棒球教練，以身作則帶領學生在技術及人生道路上成長，不只教導學生打棒球，也要教會做人做事的道理。

賴清德：無法當球員 做棒球市長

賴清德說，自己小時候也喜歡打棒球，但無法成為棒球員，只能當棒球市長推動棒球運動。