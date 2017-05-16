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〈南部〉民進黨籲別擋前瞻 國民黨嗆錢從哪來

2017-05-16

〔記者蔡文居／台南報導〕針對前瞻基礎建設計畫，引起國民黨強烈杯葛，台南市議會民進黨團昨天召開記者會，全力支持行政院推動前瞻計畫，以消弭城鄉差距，平衡南北建設，而國民黨議員林燕祝則表示重大建設應好好討論，例如台南做單軌系統，以市區路面狹窄加上經過舊城區，勢必影響景觀及交通，而且錢從哪裡來？應該等時機成熟再來做，否則貿然執行，恐怕會是災難。

民進黨市議員邱莉莉昨表示，這次前瞻計畫列入台南先進運輸系統，這是台南大眾運輸最後一塊拼圖，因為現在不做，卅年後就會後悔，呼籲國民黨不要杯葛，黨團總召李退之及黨團幹事長林宜瑾表示，國家建設不用分藍綠，該做就做，樂見軌道建設跨出台北盆地，拋棄天龍國「為什麼台南要軌道建設」的思維，呼籲市民打電話給國民黨立委，請他們支持，讓前瞻計畫通過。

市議員蔡旺詮也表示，國民黨的做法就是「能撈就撈，能擋就擋，讓台灣無法前進。」台聯議員楊中成則代表台聯全力支持，希望國民黨不要再阻擋，讓計畫早日執行。

國民黨市議員洪玉鳳則反批市府沒那個能力，就不要好大喜功，市議員蔡育輝說，北高捷運到現在軌道運輸本業還在虧錢中，以台南的人口數，單軌系統根本沒有經濟效益，而市府的配合款高達一百七十億元，如果經費全數由中央補助，他就贊成，否則恐債留子孫。

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