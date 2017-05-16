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〈南部〉市售麵濕加工製品抽驗 3件不合格

2017-05-16

〔記者方志賢／高雄報導〕高市衛生局抽驗轄內餐飲麵店、大賣場及製麵廠等地的麵濕加工製品共計卅七件，其中三件不合格，分別是餃子皮、汕頭意麵及寬麵條，均違法添加苯甲酸（防腐劑），衛生局立即通知業者下架回收。

衛生局進一步追查二件來源為高市小型製麵業者，衛生局已依食品安全衛生管理法裁處，另一件來源為台南市，已移請台南衛生局處辦。

衛生局提醒，食品添加物之使用規定應按「食品添加物使用範圍暨限量規格標準」規定，違者依食品安全衛生管理法可處三萬元以上三百萬元以下的罰鍰。

衛福部依國情飲食習慣，將上揭產品列為主食性食品，因含水量高的特性而不易久存，規定不得使用防腐劑。民眾若長期偏好食用同一類食品或過量食用非法添加之防腐劑，可能會造成身體不適，如腹痛、嘔吐、拉肚子或危害人體之肝、腎及神經系統。

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