〈南部〉澎湖漢光演習 今預演搶灘 明武器展

2017-05-16

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖漢光卅三號演習即將在廿五日登場，軍方分別在九、十六日舉行實彈演練，並在十、十三、十四及十七日假太武營區舉行新式武器展示，市區處處可見裝甲重機迷彩進駐，軍事氣氛濃厚，澎湖縣政府也大力宣傳搶攻觀光商機。

第二場預演在十六日（今天）登場，也是正式演習前最後一場搶灘預演，由於演習當日國家最高統帥蔡英文總統將抵澎督師，演習不對外開放，民眾若要近距離欣賞國軍新式武器及海軍陸戰隊搶灘英姿，建議把握最後一場預演，但要注意交通管制時間，最好能在上午八時卅分前抵達現場，才能避免被擋在封鎖線外，失去大飽眼福的機會。

另外國軍新式武器展也剩十七日（明天）最後一場，上午九至十二時在太武營區展開，除了由澎防部戰鼓及精銳部隊蛙人戰技操演外，現場也開放武器參觀，包括藝人李蒨蓉合影風波的阿帕契直升機、黑鷹直升機及眼鏡蛇直升機、標槍及刺針飛彈等多項國軍裝備，讓民眾近距離觀賞新式武器之美，而蛙人部隊更吸引民眾爭相合影。