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〈南部〉改善7抽水站 市府斥資近4千萬

2017-05-16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕因應雨汛期到來，市長陳菊昨視察鼓、鹽一帶，強調市府斥資九億元，提升全市十七個抽水站功能，並改善區域排水功能，整體工程將於明年初完工，其中南北大溝抽水站將於今年九月底完工，延伸步道串聯至堀江商場，躍升為觀光景點。

高市去年受到強降雨，一度造成多處積水，尤以鹽埕、鼓山區哈瑪星等沿海及愛河流域周邊低窪區，因強降雨及滿潮造成嚴重積水，隨著極端氣候日趨頻繁，水利局將採機械抽水機方式排洪，重點提升抽水站功能。

陳菊表示，市府檢討認為抽水站設施及發電機影響很大，爭取中央經費九億元，提升全市十七個抽水站功能，並改善區域排水功能，以降低淹水災情。

南北大溝抽水站 預計九月底前完工

水利局長蔡長展表示，去年鹽埕區已完成七賢抽水站功能提升，今年斥資近四千萬元，將提升七個抽水站功能，其中南北大溝抽水站預計九月底前完工，其餘大義、新樂站等整體工程，將於明年初完工。

蔡長展指出，由於鼓山二路三十七巷的山區高逕流，排入鹽埕區匯入七賢集水區，增加七賢抽水站抽排水負荷，市府將以高地分流方案，將山區逕流專管排入愛河，總經費約七千五百萬元，提報中央納入前瞻計畫。

另鼓山區哈瑪星一帶分為哈瑪星及新濱抽水站兩個集水區，水利局爭取中央經費二千五百多萬元，於哈瑪星抽水站區鼓波、鼓元街臨港區設置兩座簡易抽水站，預計明年汛期前完工。

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  • 市長陳菊昨視察南北大溝抽水站。（記者陳文嬋攝）

    市長陳菊昨視察南北大溝抽水站。（記者陳文嬋攝）

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