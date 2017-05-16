〈南部〉高市出現高度疑似病例 登革熱疫情拉警報

2017-05-16

〔記者方志賢／高雄報導〕高市出現今年高度疑似本土登革熱確定病例，一名前鎮區廿七歲女性，曾到馬來西亞旅遊，四月廿日返國，五月五日發病，但已超過三到十四天潛伏期，衛生局對社區擴大採血檢驗，卻在個案住處約三百公尺，檢出一名無症狀的疑似個案，因此高度懷疑是本土感染，研判病毒於社區或工作地擴散可能性極高。

高雄市前年登革熱疫情嚴重，全年確定病例有一萬九千七百廿三例，疫情延伸到去年的四月底，另有三百四十例，去年五月入夏後則出現兩例本土確定病例。

衛生局表示，這名個案無特殊病史，過去未曾罹患過登革熱，五月五日開始出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、食慾不振、手腳腫脹等症狀，曾多次至診所看診，九日被通報登革熱，初步檢驗測得微量病毒ＲＮＡ反應，高度懷疑登革熱感染，但仍須二次採檢複驗確認，目前住院隔離治療。

衛生局指出，個案平常活動地以前鎮區住處與工作地為主，出國同行一名友人無症狀，衛生單位對同住接觸者及周邊社區民眾進行社區擴大疫調，皆無疑似症狀，但對社區進行擴大採血檢驗，卻檢出一名無症狀疑似個案。

衛生局說，該個案四月廿日返國，到五月五日發病潛伏期達十五天，已超過登革熱感染平均潛伏期三到十四天，因此懷疑是本土感染，研判病毒於社區或工作地擴散可能性極高。

為防堵疫情擴散蔓延，市府防疫團隊於第一時間執行孳生源檢查暨噴藥滅蚊工作，並由區級指揮中心等局處針對個案周邊高風險場域及列管點，進行孳生源巡檢作業。