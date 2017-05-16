〈南部〉再生粒料填地 台東人有疑慮

2017-05-16

〔記者張存薇／台東報導〕高雄幫台東代燒一噸垃圾、台東必須運回一．八噸「再生粒料」，而縣府已將再生粒料用於台東市污水處理場用地填土，引發民眾疑慮，環保局長謝清泉昨天在議會答詢時強調，再生粒料經過處理、背景值檢驗，才能用於公共工程，安全無虞。

環局長指經處理安全無虞

議員林參天質疑，環保局使用再生粒料需經在地同意，居民也擔心污染地下水，要求謝清泉保證「沒有問題」，議員洪宗楷則說，目前堆放這些再生粒料的污水處理場基地地下水帶豐沛，擔心長期泡水、重金屬融出污染環境，謝清泉表示，所謂底渣經過水洗、噴選、熟化、穩定及重金屬測試後，變成「再生粒料」，依規定可用於公共工程，台東縣已向環保署申請。

謝清泉說明，高雄輕軌月台、日本東京外海填築均使用再生粒料，目前運回的再生粒料約兩百九十噸，而污水處理場低窪地整理約須三萬噸，目前高雄焚化廠歲修中，預計六月會再提供再生粒料，九月完成填土作業。